Cargos por fraude contra concejal Kenyatta Johnson

El concejal de Filadelfia, Kenyatta Johnson, su esposa, Dawn Chavous, y otros empresarios, fueron encausados a nivel federal por 22 cargos de conspiración de gran alcance, fraude y delitos relacionados.

La fiscal estatal Jennifer Arbitier Williams dijo en conferencia de prensa que las ofensas perpetradas por el equipo del funcionario del Concejo Municipal y sus allegados incluyen soborno y fraude electrónico que favorecieron a ciertas firmas por dinero.

Según la acusación, el esquema criminal fue orquestado por la empresa Universal Companies, dirigida por Abdur Rahim Islam, de 62 años, y Shahied Dawan, de 68. Estos pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y se apropiaron de otros cientos de lacompañía Universal.

“Según la pesquisa Universal Companies, incluidas sus ramas de bienes raíces y educación, constituyeron la empresa RICO, dirigida por los acusados ​​Islam y Dawan para participar en un patrón de actividad criminal que abarcó dos estados por varios años. Al perseguir sus objetivos criminales, Islam y Dawan sobornaron a los funcionarios públicos, incluido Johnson, con los fondos de Universal, y ocultaron esos sobornos como honorarios de consultoría pagados a través de la firma consultora Chavous”, destacó la fiscal Williams.

La delegada agregó que “estos cargos se basan en un patrón de actividad que viola múltiples leyes federales y estatales, incluyendo el fraude postal, el fraude electrónico, la obstrucción de la justicia, el soborno y el uso de una instalación interestatal en ayuda de la farsa”.

La fiscal explicó que durante la investigación pudieron constatar que “estas cuatro personas fingieron estar laborando por la comunidad, cuando, en efecto conspiraron ilegalmente para enriquecerse".

La tarde del martes el concejal envió un comunicado escrito ene lq ue se declaraba inocente de cualquier esquema.

“Primero, déjame ser claro: soy inocente. No hice nada malo", publicó Johnson el lunes. “Soy víctima de fiscales federales demasiado entusiastas que han pasado los últimos cinco años buscando algo de lo que acusarme. Si se me acusa de algún delito, me declararé inocente. Cualquier otra pregunta sobre el caso debe ser dirigida a mi abogado, Patrick J. Egan, de Fox Rothschild".

Johnson es un demócrata que representa el 2do Distrito, cubriendo partes de Center City, el sur de Filadelfia, el suroeste de Filadelfia, Eastwick, Grays Ferry, Hawthorne y Point Breeze.