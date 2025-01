Sistema electoral de ciudad en PA podría estar sesgado contra votantes hispanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere que un juez declare que el método de una ciudad en Pensilvania, de elegir a los miembros del consejo a nivel municipal en lugar de por distritos, ha diluido ilegalmente el poder político de su creciente población hispana, argumentando en una demanda que Hazleton está violando la Ley Federal de Derechos Electorales.

La denuncia presentada el martes (siete de enero 2025) en el tribunal federal de Scranton afirma que el sistema de “electores generales resulta en que los ciudadanos hispanos no tengan igualdad de oportunidades para participar en el proceso político y elegir a los candidatos de su elección”.

El Departamento de Justicia, bajo el mando del presidente demócrata saliente Joe Biden, está buscando una orden judicial para que la ciudad, el Consejo Municipal de cinco miembros y el alcalde republicano Jeff Cusat, elaboren un nuevo sistema.

Cusat y el presidente del Consejo Municipal, Jim Perry, emitieron un comunicado el miércoles (ocho de enero 2025) diciendo que el método de elección permite a los hispanos tener las mismas oportunidades de participar.

“El sistema de Hazleton otorga los mismos derechos de voto a todos los ciudadanos independientemente de su raza o género”, comentaron.

La creciente cohorte de votantes hispanos de Hazleton “no ha salido a votar en cantidades suficientes para que uno de los suyos sea elegido”, agregó Perry en una entrevista telefónica el miércoles, señalando que hay latinos que sirven en las juntas y autoridades citadinas.

“Se postulan y no lo logran”, comentó Perry, un republicano. “Así que, para mí, simplemente hay que votar”.

“La población hispana es una población creciente e importante” en Hazleton, dijo el fiscal federal Gerard M. Karam en un comunicado de prensa. “Esos ciudadanos deberían tener la capacidad de elegir candidatos que representen sus intereses”.

Los 30,000 residentes de Hazleton son aproximadamente dos tercios hispanos, un tercio blancos no hispanos y menos del 2% negros no hispanos, según la demanda. La población en edad de votar de 17,000 personas está compuesta por aproximadamente un 53% de blancos no hispanos, aproximadamente un 43% de hispanos y casi un 4% de negros no hispanos.

“La comunidad hispana de Hazleton, incluidos los hispanohablantes con un dominio limitado del inglés, sigue sufriendo los efectos de la discriminación en la educación, el empleo, la vivienda y la policía”, argumentó el Departamento de Justicia.

Ningún candidato hispano ha sido elegido para el Ayuntamiento de Hazleton ni designado para cubrir una vacante en el Ayuntamiento, según la demanda. Alega que “los patrones de votación racialmente polarizados caracterizan” las elecciones municipales, y que los candidatos hispanos tienen dificultades para recaudar fondos, obtener apoyos y ser invitados a mesas redondas y otros eventos de campaña.

El representante estatal Manny Guzmán, demócrata de Reading y vicepresidente del Caucus Latino Legislativo de Pensilvania, argumentó que cree que la demanda mejorará el poder político de los residentes hispanos de Hazleton.

“Algo está sucediendo en la mecánica del gobierno local allí que obviamente impide que los latinos se ganen el lugar que les corresponde en estas mesas y en estos asientos”, sostuvo Guzmán.

Una demanda separada presentada hace un año por dos padres hispanos, que actualmente está pendiente ante la misma jueza, Karoline Mehalchick, alega que el sistema de votación general para los miembros de la Junta Escolar del Área de Hazleton también ha excluido a los votantes hispanos en violación de la Ley de Derechos Electorales.

El distrito escolar presentó una respuesta en noviembre que decía que no había violado la ley federal ni “negado o restringido el derecho de nadie a votar por motivos de raza o color”.

