Histórico: le impondrán límites al gobernador en caso de emergencia

Los votantes de Pensilvania se convirtieron en los primeros en la nación en restringir los poderes de emergencia de su gobernador, aprobando enmiendas constitucionales propuestas por legisladores republicanos que no están de acuerdo con el manejo del gobernador demócrata Tom Wolf del brote de COVID-19.

La votación en la boleta primaria estatal del martes se produjo cuando los legisladores republicanos de todo el país intentaron hacer retroceder los poderes de emergencia que ejercieron los gobernadores durante la pandemia de COVID-19.

Los republicanos ven el referéndum como una victoria con fuertes connotaciones políticas, ya que el estado se prepara para una contienda abierta para gobernador en 2022 y Wolf deja el cargo después de dos mandatos.

Los republicanos en la Legislatura estatal y aquellos que pretenden reemplazarlo en 2023 han convertido a Wolf en su principal objetivo político, atacando repetidamente su administración durante la pandemia, incluidas sus órdenes de cerrar negocios, enviar estudiantes a casa para educación en línea y pedir que se usen máscaras fuera de casa.

"Anoche, los residentes de Pensilvania votaron a favor de rechazar la extralimitación de los poderes ejecutivos del gobernador demócrata Tom Wolf después de su fallida respuesta al COVID, una clara señal de responsabilidad en 2022", tuiteó la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, el miércoles por la mañana.

Las dos preguntas lideraron con casi el 54% de los votos, y el 75% de los distritos informaron. Se emitieron más de dos millones de boletas, aún menos de una cuarta parte de los 8,7 millones de votantes registrados del estado.

Wolf se había opuesto a ellos, pero no tiene voz en las propuestas que los legisladores ponen en las boletas para enmendar la constitución del estado.

La historia estaba del lado de los republicanos. La última vez que los votantes rechazaron una pregunta de la boleta electoral fue en 1993, según información proporcionada por el estado.

Las enmiendas no pueden entrar en vigencia hasta que el estado certifique el resultado de las elecciones, lo que podría tomar hasta principios de junio. Mientras tanto, la declaración de desastre de emergencia del gobernador por la pandemia vencería la medianoche del jueves, dijo la oficina del gobernador.

Eso planteó la cuestión de si Wolf lo renovará. Su oficina guardó silencio al respecto el miércoles.

Las preguntas pedían a los votantes que pusieran fin a la declaración de desastre de emergencia de un gobernador después de 21 días y que dieran a los legisladores la autoridad exclusiva para extenderla o terminarla en cualquier momento con una mayoría simple de votos.

Antes del martes, la constitución requería una mayoría de dos tercios de los legisladores para poner fin a la declaración de desastre de un gobernador y, legalmente, el gobernador podía emitir una declaración de emergencia por hasta 90 días y extenderla sin límite.

Wolf y su director de desastres de emergencia han calificado las propuestas de imprudentes y una amenaza para una sociedad en funcionamiento que podría evitar una respuesta rápida y de amplio alcance a desastres cada vez más complicados.

Los republicanos acusaron a Wolf de generar miedo.

Enviar las preguntas a la boleta electoral, incluida una enmienda constitucional para anular una ley, era la única forma en que los legisladores republicanos evadían la autoridad de Wolf o de los futuros gobernadores.

Los tribunales rechazaron los repetidos intentos de poner fin a la declaración de desastre del gobernador o levantar sus órdenes, y los legisladores demócratas se mantuvieron en gran medida con Wolf, dejando a los republicanos sin una mayoría lo suficientemente grande como para anular sus acciones.

En cualquier caso, el efecto está en disputa.

Los republicanos afirman que el gobernador no puede ordenar cierres sin una declaración de emergencia en vigor. Wolf no está de acuerdo y dice que la autoridad de un gobernador durante una emergencia de salud pública se basa en una ley de salud pública separada y no se ve afectada por las preguntas de la boleta electoral.

Como resultado, puede terminar en los tribunales.