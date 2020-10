Hora cero para registro de votantes

La hora cero para el registro de electores en Pensilvania llegaría a su fin a las 11:59 p.m. del lunes 19 de octubre.

Con las manillas del reloj contando cada segundo, funcionarios electorales urgieron a los votantes a registrarse en línea o en persona. Si optaron por la última se abrieron centros satélites adicionales en Filadelfia y áreas limítrofes para estos propósitos.

“Siempre nos quejamos de que si hay discriminación, que si no hay suficientes recursos para los latinos. Pues, si no vota no se queje, porque si no vota no cuenta”, destacó Nilda Ruiz, presidenta nacional del grupo Agenda Puertorriqueña.

Varios grupos pro-voto se congregaron en el parque Fairhill Square en Lehigh Avenue para ofrecer ayuda en el registro y orientar a los electores hispanos en su idioma.

“Usted no tiene que saber mucho de política para votar. Usted tiene que pensar si estamos bien, si piensa que la administración de Washington está respondiendo las necesidades de nuestras comunidades”, destacó Jimmy Torres portavoz de Boricua Vota.

“Con el voto nosotros estamos reclamando el respeto de nuestros oficiales en todas partes del gobierno para que nos escuchen, que es importante para nuestras familias y nuestra comunidad”, agregó María González de Hace.

Este grupo reafirmó que los puertorriqueños, por ejemplo, no pueden votar en las elecciones presidenciales viviendo en la isla, pero residiendo en Pensilvania sí pueden someter el sufragio.

“Esta elección es la elección con más consecuencias en nuestra historia. Para nuestra comunidad latina tenemos unos temas muy importantes, en cuestión de salud, de desarrollo económico, en atender la pobreza, en atender las necesidades del pueblo puertorriqueño después del huracán y por lo tanto es prohibido olvidar lo que hemos pasado y este tres de noviembre recordar como hemos sido tratados y salir a votar”, apuntó Norman Bristol Colón de la organización Agenda Puertorriqueña.

Pensilvania figura como uno de los estados más importantes para la elección presidencial, ya que en el pasado, tanto candidatos republicanos como demócratas han ganado los 20 votos electorales del estado.

“Tienen que salir a votar con números nunca vistos porque lo que está en juego no es un partido o un candidato, es el futuro de la comunidad latina en Pensilvania, Puerto Rico y Estados Unidos”, aportó el reverendo Lugo Morciglio.