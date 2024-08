JD Vance lanza ataques en Filadelfia contra sus adversarios demócratas

El mismo día que la candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris visitaría Filadelfia con su compañero de fórmula Tim Walz, el candidato republicano a la vicepresidencia por los republicanos JD Vance celebró un mitin al sur de la ciudad.

Vance se enfocó que desacreditar la función de Harris y aunque poco también habló de Walz aduciendo a que “todo cambia en este país si tenemos un mejor liderazgo” en referencia a él y a Donald Trump.

Inició el mitin con el testimonio de dos familias de Filadelfia quienes perdieron un ser querido a causa de los opioides. “Estas familias sufren por el mal liderazgo que tenemos en la frontera sur”, recalcó el representante legislativo.

Develó que su propia madre luchó contra la adicción a los opioides y gran parte de su juventud fue criado por su abuela. “Gracias a Dios mi madre lleva 10 años sobria. Comparto estos con ustedes porque mi hijo mayor tiene siete años y lo único que dice de su abuela es que es la mejor del mundo. Quiero que todas las familias americanas tengan una segunda oportunidad, como la tuve yo con sus seres queridos quienes sufren por las drogas”.

Antes de tomar preguntas de la prensa, Vance llamó a los periodistas presente “falsos” con una sonrisa de lado a lado en el rostro.

Se limitó a contestar el mismo libreto con el que se dirigió a sus seguidores y enfatizó en que “tenemos un momento bien importante y necesitamos hacer el trabajo para que todos voten en las elecciones presidenciales y le quiten el trabajo a kamala Harris y le regresen el trabajo a Donald J. Trump”.

Ante cuestionamientos sobre cómo se arreglaría la crisis migratoria en la frontera sur comentó que "esto no es una ciencia. Si vas a dejar entrar a inmigrantes de forma ilegal tienes que saber que hay que deportarlos. La gente que viene a este país de forma ilegal se enfrenta a eso, si no sigue las leyes. Y no estamos diciendo que todos son malos, pero hay que seguir las leyes".

También defendió su comentario hacia Harris, al llamarla en un evento previo "cat lady", diciendo que "la prensa se ofendió por esa frase".