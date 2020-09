Kamala Harris vista florista de West Oak Lane

La candidata a la vicepresidencia por los demócratas, Kamala Harris visitó una floristería al noroeste de Filadelfia la mañana del jueves.

La también senadora coincidió con el representante Dwight Evans en el vecindario de West Oak Lane para saludar a la florista Paulette Beale Harris, cuyo establecimiento ubica en Ogontz Avenue.

La empresaria les presentó a su madre, de 90 años e hizo alusión a su padre, fundador de la floristería, quien falleció hace poco.

Harris dialogó con las mujeres antes de desplazarse por el vecindario y saludar a los que andaban por allí. Acudió al restaurante Relish donde el alcalde Jim Kenney habría celebrado su victoria para el segundo término electoral.

La visita de la senadora de California responde a un evento llamado “Sister to Sister, Mobilizing in Action” creado por el grupo She Can Win. Los detalles de tal actividad no se develaron.

Acto seguido la compañera de fórmula de Joe Biden participará de una charla en busca del voto latino.

Biden, por su parte, estará en su ciudad natal de Scranton, Pensilvania haciendo campaña.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.