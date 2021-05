Krasner en medio de la candidatura a la reelección

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, ha sacudido el sistema de justicia penal en los más de tres años que lleva en el puesto, pero las reformas que implementó son solo el comienzo, dijo, y aseguró que no planea irse.

"Solía ​​defender a muchos manifestantes. Era mi pasatiempo profesional. Lo hice durante 25 años. Para poder hacerlo en los juicios con jurado, tuve que estudiar realmente la historia de estos movimientos y su filosofía para poder defenderme frente a un jurado y decir: ‘Mira, sí, bloquearon la calle. No te gusta que bloqueen tu calle. Pero aquí están las noticias. También las sufragistas. Y por eso puedes votar y por eso estás sentado en el jurado si eres mujer'", dijo Krasner en una entrevista con nuestra cadena hermana NBC10. "Y una de las cosas que extraje de eso es que los movimientos sociales tardan mucho tiempo. Por lo general, tardan unos 30 años en ganar una gran batalla. Creo que estamos en ese ciclo".

Krasner no ha decepcionado a la mayoría de sus seguidores progresistas. Lideró una revisión del sistema de fianza en efectivo de Filadelfia, apoyó la despenalización de ciertos delitos menores y ha impulsado enérgicamente una mejor actuación policial y de cumplimiento de la ley.

También ha enfurecido a opositores, como el sindicato de policías de la ciudad, y a funcionarios conservadores del orden público como el ex fiscal de Filadelfia que fue designado por el presidente Donald Trump. El fiscal federal, que renunció después de que Trump perdió la reelección, a menudo criticaba a Krasner por ser demasiado indulgente con los criminales.

Su rival en las primarias demócratas del 18 de mayo, Carlos Vega, cree que Krasner ha llevado sus reformas demasiado lejos y que las políticas actuales del fiscal de distrito han hecho que la ciudad sea más peligrosa. Vega sirvió 35 años como fiscal en la oficina del fiscal de distrito de Filadelfia antes de ser despedido cuando Krasner asumió el cargo en 2018.

Los candidatos presentarán su caso a los votantes de Filadelfia por televisión y radio en vivo el cinco de mayo durante el único debate entre los dos candidatos antes de las primarias.

Vega cree que es el enfoque moderado necesario mientras Filadelfia lidia con una crisis de violencia armada en las últimas décadas.

"Soy la tercera tercera ola. Soy esa persona que cree que necesitamos reformas y que necesitamos seguridad. Nos merecemos ambos", dijo Vega, quien creció en el sur del Bronx de la ciudad de Nueva York. "Soy esa tercera opción, es decir, voy a traer la reforma porque te escucho, la he vivido, pero necesito salvarte porque la he vivido".

Aquí hay un vistazo a lo que Krasner piensa sobre sus éxitos en el primer mandato, la historia de su oponente en la oficina del fiscal del distrito y cómo hacer que los oficiales de policía sean más responsables, lo que, eventualmente conducirá a un mayor respeto por parte de todos los ciudadanos.

Sobre la policía: 'Hemos tenido una cultura que atraía a los matones'

Desde los disturbios civiles de 2020 por el asesinato de George Floyd a manos del ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, ser policía se ha vuelto más difícil. También se vuelve más difícil encontrar nuevos reclutas.

Krasner, quien durante mucho tiempo ha pedido una mayor responsabilidad policial, dijo que le da la bienvenida al desafío que enfrenta el departamento de Policía de Filadelfia.

"Probablemente sea saludable ahora que es difícil reclutar, porque lo que en realidad refleja es que en ciertas ciudades, hemos tenido una cultura que atraía a los matones. Porque pensaron que podían, ya sabes, conducir a 150 millas por hora con la sirena encendida y sacar su arma cuando quieran, y disparar cuando quieran", dijo. "Si ya no atraemos a los matones, entonces eso es realmente bueno. Y podría significar que la ciudad tiene que hacer algunas cosas. Tal vez tengan que exigir un mayor nivel de educación. Tal vez tengan que pagar más para obtener un número menor de gente más calificada. Quizás esa sea una mejor manera de vigilar".

Sobre su oponente, Carlos Vega

Krasner no endulza sus sentimientos sobre Vega, quien estuvo entre una ola de fiscales adjuntos de distrito que Krasner dejó ir desde que asumió el cargo en 2018.

"Permítanme ser directo. El señor Vega rara vez se cruza con la verdad", dijo cuando se le preguntó sobre las críticas de Vega a la forma en que Krasner ha manejado los enjuiciamientos de los agentes de Policía. "Siempre tengo dos bolígrafos cuando Carlos está hablando porque normalmente me quedo sin tinta por la cantidad de falsedades que cuenta".

Vega cree que Krasner se atribuye mucho mérito por ser duro con los oficiales acusados ​​de delitos penales, pero dice que la dura charla del fiscal del distrito no se ha traducido en poner a un solo policía acusado de un delito en la cárcel.

"Lo que está excluyendo de estos números mágicos es el hecho de que, sí, algunos de estos casos están siendo desestimados por los jueces y luego los volvemos a acusar", dijo Krasner, señalando que su oficina ha acusado a 51 policías de varios delitos. Un caso de alto perfil de una paliza capturada en una cinta que involucra a un supervisor de policía durante los disturbios civiles de 2020 fue inicialmente desestimado por un juez. La oficina de Krasner volvió a presentar cargos contra el oficial.

"Estos casos no son todos de Derek Chauvin, con una rodilla en el cuello de alguien. Abarcan todo tipo de cosas que son muy, muy serias o no tan serias", dijo Krasner. "Y no queremos tratar a la policía de manera diferente o injusta".

Su oficina acusó a un oficial de Policía de asesinato por primera vez en décadas en 2018. Se espera que ese caso vaya a juicio a finales de este año.

Sobre la reforma de la fianza y otros cambios progresivos de justicia penal

El enfoque de Krasner para la reforma de la fianza ha girado en torno a "reducir el número de personas quebradas que terminan bajo custodia en casos de bajo nivel", dice.

Describió los resultados hasta ahora como "excelentes". La población carcelaria de Filadelfia muestra esos resultados. Incluso antes de que la pandemia de COVID-19 modificara el centro de justicia penal de manera que afectara la cantidad de personas encarceladas en la ciudad, la cantidad de personas detenidas en las cárceles de la ciudad se redujo considerablemente durante los primeros dos años del mandato de Krasner.

Al dos de mayo, menos de 4,500 personas se encuentran en cárceles en espera de juicio. Eso es un 44% menos desde 2015.

El sistema de fianza en efectivo en Filadelfia obliga a los acusados ​​a pagar una cierta cantidad para evitar ser retenidos en una cárcel de la ciudad mientras esperan el juicio. Bajo DA anteriores, los fiscales solicitarían una fianza en efectivo y los comisionados de fianza de la ciudad estarían de acuerdo con ese número o lo fijarían en otro monto. Los críticos de la fianza en efectivo dijeron que imponía una carga desigual a los pobres.

La oficina de Krasner no ha eliminado por completo la fianza en efectivo, pero sus fiscales asistentes de distrito rara vez la solicitan ahora en muchos casos. Sin embargo, algunos de los defensores de las fianzas más fervientes de la ciudad dicen que Krasner aún no ha ido lo suficientemente lejos.

La oficina del fiscal de distrito ahora solicita una fianza de $ 999,999 en ciertos casos relacionados con violencia con armas de fuego u otras acusaciones graves. Krasner defiende la fianza en ciertos casos y dice que los $ 999,9999 son humanos por una razón en particular: cualquier persona con una fianza de $ 1 millón o más es asignada a confinamiento solitario en la cárcel de la ciudad.

Krasner dijo que espera que los legisladores estatales de Pensilvania eventualmente aprueben una legislación, como lo han hecho otros estados en los últimos años, que implemente un sistema de "retenerlos o liberarlos", esencialmente aboliendo la fianza. Él culpa a los comisionados de fianza por establecer una fianza que no coincide con lo que pide su oficina o el crimen alegado en un caso.

La ciudad se encuentra en medio de una crisis de violencia armada sin precedentes en las últimas décadas. El año pasado, en medio de la pandemia de COVID-19, 499 personas murieron en Filadelfia, el segundo total más alto de los últimos 60 años. En 2021, los homicidios van camino de alcanzar el total más alto de la historia. Los tiroteos también son muy altos, según datos del departamento de policía.

Filadelfia ha experimentado un gran aumento de homicidios y tiroteos desde principios de 2020, pero también lo han hecho muchas otras ciudades estadounidenses.

Los homicidios han aumentado un 30%, 40%, incluso 50% año tras año en lugares como Chicago, Oklahoma City, Nueva York, Los Ángeles y Phoenix, por nombrar solo algunos. Los expertos creen que la pandemia jugó un papel importante en una confluencia de problemas que crearon totales de homicidios históricamente altos en todo el país.

Los oponentes de Krasner dicen que la oficina del fiscal de distrito permite que demasiados sospechosos regresen a las calles de la ciudad después de haber sido acusados.

"En mi opinión, estamos obteniendo pésimos resultados cuando se trata de una fianza adecuadamente alta para casos extremadamente graves. Hemos tenido menos éxito", dijo Krasner. "Pero seamos claros, yo no pongo una fianza. Todo lo que puedo hacer es defenderlo. El poder judicial es independiente, incluso si ese poder judicial en esta instancia particular, a nivel de comisionado de fianza, es designado políticamente, no elegido. "

Mientras tanto, Krasner ha defendido otras reformas, incluida la de no buscar la pena de muerte y mantener a los menores acusados ​​fuera del sistema de justicia penal para adultos.

En solo el 2% de los casos que involucran a acusados ​​menores de edad, la oficina del fiscal de distrito bajo Krasner ha buscado cargos de adultos, según un informe publicado recientemente por el sitio de noticias Billy Penn.

"La reforma de la justicia penal se superpone con muchos otros temas extremadamente importantes en torno a la justicia racial y demás. Creo que llevamos unos 10 u 11 años. Creo que nos quedan unos 19 o 20", dijo Krasner, refiriéndose a su creencia de que Los movimientos de justicia social tardan unos 30 años. "No creo que vaya a estar allí todos los 19 o 20 años, por decirlo así. Creo que las personas que estamos contratando ahora o que contratamos en los últimos años son las que van a las que van para poder terminar ese ciclo, gracias a Dios. Pero, ya sabes, estoy preparado en este momento para correr una vez más, y eso es lo que estoy haciendo. Y ni siquiera tomaré una decisión sobre si correr probablemente de nuevo durante unos años ".