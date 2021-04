Krasner se enfrenta a la vieja escuela en las elecciones a la fiscalía

Larry Krasner, que ahora lleva más de tres años en el cargo como principal fiscal de Filadelfia, no tuvo un camino fácil hacia la victoria en su primera primaria demócrata hace cuatro años.

Como ex abogado defensor junto a cuatro respetados fiscales locales y federales, ex juez municipal y ex director gerente de la ciudad, el enfoque progresista de mentalidad reformista de Krasner hacia la justicia penal se destacó en comparación con la mayoría de las plataformas de los otros seis candidatos demócratas.

Ciertamente ayudó que el multimillonario George Soros, que ha gastado millones en las carreras del fiscal de distrito local en todo el país con la esperanza de reformar la justicia penal, invirtió casi $1.5 millones en publicidad política que respaldaba el mensaje de cambio de Krasner.

Krasner no ha defraudado a sus seguidores progresistas. Dirigió una revisión del sistema de fianzas en efectivo de Filadelfia, apoyó la despenalización de ciertos delitos menores y ha presionado enérgicamente por una mejor vigilancia.

Sus detractores, el sindicato de policías de la ciudad entre los más fuertes, dicen que su estilo es menos acusador de lo que debería ser un fiscal. El ex fiscal de Filadelfia, un republicano designado por el ex presidente Donald Trump, a menudo se burlaba del enfoque de Krasner y dijo que el elemento criminal de la ciudad se refería a Krasner como "tío Larry" por su supuesta indulgencia.

Ahora, enfrenta su primera candidatura a la reelección y su único oponente en las primarias demócratas del 18 de mayo es un exfiscal de distrito adjunto, Carlos Vega, quien fue despedido por Krasner en 2018 al inicio del mandato del nuevo fiscal del distrito.

Vega fue uno de los numerosos fiscales veteranos en la oficina del fiscal que fueron despedidos cuando Krasner cambió la cultura de la oficina.

"La forma de hacer las cosas de Carlos Vega es simplemente dar marcha atrás a una época en la que las condenas se perseguían independientemente de la verdad, donde (la Fiscalía) no se preocupaba por los errores y donde nunca se atrevía a cuestionar a la policía ni responsabilizar a las fuerzas del orden. ", Dijo el martes el gerente de campaña de Krasner, Brandon Evans. "Su enfoque no funciona para el bien de esta ciudad y sería devastador detener el progreso que hemos logrado y volver a los caminos del pasado".

Vega dijo que el mayor fracaso del mandato de Krasner ha sido la incapacidad del titular para mantener seguros a los habitantes de Filadelfia.

"Hace cuatro años, Larry Krasner nos prometió justicia que nos haría más seguros. Pero su incapacidad para abordar los delitos violentos y su enfoque imprudente de la reforma han hecho que Filadelfia sea más peligrosa hoy que antes de asumir el cargo", dijo Vega.

La ciudad se encuentra en medio de una crisis de violencia armada sin precedentes en las últimas décadas. El año pasado, en medio de la pandemia de COVID-19, 499 personas murieron en Filadelfia, el segundo total más alto de los últimos 60 años. En 2021, los homicidios van camino de alcanzar el total más alto de la historia. Los tiroteos también son muy altos, según datos del departamento de la Policía.

El ganador de las primarias de mayo será el presunto ganador de las elecciones generales de noviembre, considerando que los demócratas superan en número a los republicanos por un margen de aproximadamente siete a uno entre el electorado de Filadelfia.

El único republicano declarado para la carrera del fiscal del distrito es un abogado defensor, Charles Peruto Jr., quien ha hecho una fortuna como uno de los principales abogados defensores de Filadelfia que representa a sospechosos criminales de alto perfil durante décadas.

Tras un enérgico anuncio de que se postulará en febrero, no se ha sabido nada de Peruto y solo tiene $11,000 en los fondos de su campaña, según su informe financiero de campaña presentado a principios de abril.

Krasner y Vega tenían cantidades casi idénticas de efectivo de campaña, según sus informes financieros. Cada uno tenía aproximadamente $350,000, aunque Krasner ya había gastado alrededor de $250,000 en los meses anteriores, mientras que Vega había gastado alrededor de $100,000.

Los próximos informes de financiación de campañas deben presentarse a principios de mayo.

No está claro si Krasner recibirá otra ronda de apoyo de Soros u otro agente de cambio externo con una plataforma progresiva. Hace cuatro años, el aluvión de publicidad de Soros llegó tarde en la carrera electoral y cambió el juego para Krasner.

Krasner finalmente ganó en un 18% sobre su próximo competidor más cercano en la carrera de siete candidatos.

"En 2017, Larry hizo promesas de poner fin a un sistema roto y, a diferencia de la mayoría de los políticos, ha cumplido esas promesas. Ha reducido el encarcelamiento innecesario, ha implementado programas de desvío que realmente abordan las necesidades de la comunidad, impulsó inversiones y programas que servirán. las necesidades de Filadelfia, y responsabilizaron a las personas que causan daños", dijo Evans, director de campaña de Krasner. "Tiene acciones que puede señalar y de las que puede estar orgulloso, no solo palabras vacías".

Son esas mismas acciones las que tienen Vega y sus partidarios, incluidos más de 150 exfiscales de Filadelfia en una carta que firmaron esta semana, pidiendo la destitución de Krasner.

"No podemos permitirnos otros cuatro años de fallas de Krasner. Estamos en camino de perder a más de 600 habitantes de Filadelfia este año, y Larry Krasner aún tiene que asumir la responsabilidad de esta crisis o brindar soluciones significativas que salven vidas", dijo Vega. "Crecí en un vecindario hispano de clase trabajadora donde mi familia y yo fuimos víctimas tanto de la injusticia sistémica como del crimen violento. Me convertí en fiscal para ser una voz para personas como mi familia y amigos que fueron víctimas tanto de la injusticia sistémica como del crimen violento. . Mi experiencia como fiscal me enseñó lo que funciona y lo que no funciona en el sistema de justicia penal. Traeré un enfoque de reforma más responsable y de sentido común que no se produce a expensas de nuestra seguridad".