Retrasan cierre de urnas y detienen a sujeto por amenzas en Filadelfia

Una persona está bajo custodia y otra bajo investigación tras supuestas amenazas en Filadelfia el día de las elecciones 2024.

Según el fiscal de distrito, Larry Krasner los eventos se registraron en dos colegios electorales distintos durante la jornada electoral del cinco de noviembre.

El primer incidente tuvo lugar en el 1213 de Elswoth Street donde se extendió el proceso de votación 23 minutos pasadas las 8:00 p.m. debido a que el sitio tuvo que cerrar por una supuesta amenaza de bomba. Tras la investigación “no hubo bomba y nadie resultó herido”, según Krasner.

Esta instancia sigue bajo la investigación de la Policía de Filadelfia y hasta el momento los detectives no han sometido aprobación de cargos a la fiscalía. Una persona está bajo la custodia de las autoridades.

“El individuo fue detenido, pero no se han radicado cargos. Todo está bajo investigación. No creemos que hay peligro para nadie en este momento porque no hay evidencia de que el sujeto tiene la capacidad de generar las detonaciones”, recalcó el fiscal de distrito.

El segundo suceso involucró un sujeto, quien estaba grabando a oficiales electorales en los colegiso de las calles 66th & Chester. Se investigó el incidente, pero nos e generaron arrestos. El sospechoso está en Nueva Jersey.

La Policía de Filadelfia dio a conoce rel listado de los sitios que estuvieron bajo amenazas:

900 de South 7 th Street

Street 1000 de South 4 th Street

Street 400 de Queen Street

700 de Catharine Street

1100 de Catharine Street

200 de Washington Avenue

900 de Federal Street

1200 de Wharton Street

1200 de Carpenter Street

1000 East Erie Avenue

Por lo general las elecciones en Filadelfia transcurrieron de forma pacífica con votantes en las urnas desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde-noche.