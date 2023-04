Llueven los indecisos en la reñida contienda por la Alcaldía de Filadelfia, según sondeo

La contienda entre los candidatos a la Alcaldía de Filadelfia está reñida, al menos para algunos de la decena de ellos, según un sondeo llevado a cabo por una entidad sin fines de lucro ni alianzas partidistas.

Los gestores de la encuesta fueron los trabajadores de Committe of Seventy.

El sondeo tiene un 3.8% de intervalo de credibilidad muy similar al margen de error entre los votantes demácratas.

Estos fueron los hallazgos:

Rebecca Rhynhart 18%

Cherelle Parker 17%

Helen Gym 15%

Allan Domb 14%

Jeff Brown 11%

Todo esto a menos de semana y media de las primarias demócratas a celebrarse el 16 de mayo 2023. Un 20% de los votantes permanecen indecisos, porque pese a que hay candidatos variados, no logran identificar uno por el que quieran ejercer el sufragio.

“Estos resultados muestran lo que teníamos previsto ‘cada voto cuenta”, destacó Lauren Cristella, presidenta interina del Committee of Seventy. “Queremos que cada voto cuente, por eso queremos ayudar a informar a los electores elegibles, para que lo hagan con confianza”.

Una parte del sondeo era presionar a los participantes a elegir uno de los candidatos y el 15% persistió en que no sabe por quién votar. Cabe destacar, que de la decena de aspirantes a la silla actual de Jim Kenney, el único republicano es el exconcejal David Oh, quien no tiene competencia hasta las elecciones de noviembre cuando se elegirá solo uno.

Si las elecciones fueran hoy (viernes):

Rhynhart, quien ha sido avalada por otros tres exalcaldes, se llevaría el 19% de los votos. Ella domina entre los electores blancos con el 29%.

Helen Gym domina entre los hombres y las personas adineradas con un 21%

Cherelle Parker se mantiene en el 17% entre la población negra y latina.

Allan Domb arrojó un 15% con pequeños triunfos sobre Parker entre los conservadores y moderados del noreste de Filadelfia.

Jeff Brown se mantiene con un 12% de los electors más longevos o adultos mayores.

Pulsa aquí para los resultados del sondeo en su totalidad.