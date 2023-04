María Quiñones Sánchez retira candidatura a la alcaldía, se mantendrá en el servicio público

La exconcejal María Quiñones Sánchez suspendió su carrera pro la alcaldía el pasado domingo a pocas semanas de la primaria demócrata de candidatos en Filadelfia.

“Lamentablemente tengo que suspender mi campaña. Decidí correr por la silla de la alcaldía porque he vivido cada reto que impone esta ciudad, y con mi experiencia legislativa y de políticas implementadas, creo que podría haber atajado ciertos problemas citadinos”, destacó por escrito.

Quiñones Sánchez podría estar avalando a otro de los candidatos a la silla que actualmente ocupa Jim Kenney, pero hasta el momento no ha soltado prenda sobre quien sería.

Su norte será, según estableció por escrito, dedicarse al voto latino y a las necesidades de las comunidades desventajadas de la ciudad del Amor Fraternal. “Quiero empujar a nuestra ciudad a una dirección más inclusiva y equitativa. En los pasados meses me he dado cuenta que ninguno de los otros candidatos ha hecho mención de cómo van a atender los problemas de los votantes latinos en Filadelfia y eso me decepciona”.

Su idea es seguir en el servicio público, que al momento el puesto o la forma es desconocida, para asistir en la Vivienda asequible para las comunidades, en especial la hispana. “Las necesidades de nuestra comunidad son especiales y únicas. Merecen atenderse con prioridad. No se puede negar nuestro rol en el future de la ciudad”, lee el escrito.

Restan 12 delegados a la alcaldía de Filadelfia de lso cuales 11 son demócratas y uno es republicano. las primarias demócratas se llevarán a cabo en mayo 2023.