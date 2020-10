Mayoría de votantes demócratas habrían solicitado boletas por correo

Un millón más de votantes demócratas en Pensilvania solicitaron boletas por correo en comparación con los votantes republicanos, y esta es una gran diferencia que podría causar un retraso de varios días en declarar a un ganador en uno de los estados más importantes en las elecciones del tres de noviembre.

Las boletas electorales por correo pueden tardar días en contarse porque la ley estatal no permite que las oficinas electorales del condado comiencen a contarlas hasta el día de las elecciones. Cada boleta está dentro de dos sobres, que no se pueden abrir hasta las 7:00 a.m. del tres de noviembre, y luego deben pasar por una máquina.

El proceso llevará mucho tiempo, según los funcionarios electorales, especialmente porque hasta tres millones de votantes podrían emitir sus votos por correo en las elecciones.

Hasta el 12 de octubre, más de 2.6 millones de residentes de Pensilvania habían solicitado una boleta por correo, según datos estatales. Los votantes registrados tienen hasta el 27 de octubre para solicitar una boleta por correo.

Los funcionarios electorales del condado, que supervisan el recuento de votos, todavía esperan que la legislatura estatal controlada por los republicanos y el gobernador demócrata Tom Wolf lleguen a un acuerdo de último minuto para permitir el conteo de boletas por correo antes de eso.

No está claro exactamente cómo afectará una cantidad tan masiva de papeletas por correo al resultado de las elecciones presidenciales del actual presidente Donald Trump o del retador demócrata Joe Biden, ya que es la primera en el estado con tantas solicitudes.

"Lo que sabemos es que la primera vez que la gente vota por correo, por lo general, el votante comete un número significativo de errores sin darse cuenta porque no está acostumbrado a hacerlo", dijo Patrick Murray, director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Monmouth.

La cantidad de papeletas por correo podría jugar un papel fundamental en un estado en el que el presidente Donald Trump obtuvo solo 44,000 votos durante las elecciones de 2016.

Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, Brendan Welch, director de comunicaciones del Partido Demócrata de Pensilvania, dijo que el partido no espera ver una gran cantidad de papeletas enviadas por correo.

"En realidad, somos bastante optimistas", dijo Welch. "Es fácil seguir las instrucciones. Solo tiene que asegurarse de poner su boleta en el sobre secreto antes de ponerla en el sobre de devolución y luego firmar la declaración y enviarla por correo".

Los funcionarios del Partido Republicano de Pensilvania no respondieron a las solicitudes de entrevista de nuestra cadena hermana NBC10.

Welch dijo que su partido también le está recordando a la gente que tienen varias opciones cuando se trata de votar, incluso con una boleta por correo.

Las personas pueden elegir ir a un lugar de votación en persona el día de las elecciones, pero también pueden votar anticipadamente en persona en la junta electoral de su condado. Aquellos preocupados porque su boleta no se envía por correo lo suficientemente rápido como para ser contada para la elección también pueden dejar su boleta temprano en un buzón designado en el condado donde están registrados para votar.

El Partido Demócrata también ha establecido un “equipo de protección al votante” integrado por expertos en leyes electorales que están disponibles para responder cualquier pregunta de los votantes, dijo Welch. El número para comunicarse con ellos es 1-833-PAVOTES.

“Recuerde, hay tres formas diferentes de votar y solo tiene que elegir la que mejor funcione para usted”, dijo Welch.

Todavía quedan unos días antes de la fecha límite de registro de votantes de Pensilvania del 19 de octubre. Los demócratas tienen alrededor de 4.17 millones de personas en sus listas de votantes en general, mientras que los republicanos tienen aproximadamente 3.45 millones en las suyas, según datos de las elecciones estatales. Aproximadamente 1.2 millones de votantes no están registrados en ninguno de los partidos.