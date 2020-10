Paso a paso cómo completar el voto por correo de forma efectiva

Existen potenciales problemas para los votantes de Pensilvania que utilizarán boletas por correo en las elecciones del tres de noviembre.

Primero, se trataba de preocupaciones sobre la capacidad del Servicio Postal de los Estados Unidos para manejar millones de boletas que se envían desde y hacia las oficinas del condado en octubre y principios de noviembre.

Más recientemente, fueron los argumentos legales sobre las firmas en el sobre de declaración.

Ahora, es el sobre secreto en el que se almacena la boleta completa lo que tiene a los funcionarios electorales preocupados por tener que emitir votos que de otro modo serían calificados.

Las boletas por correo todavía son nuevas para muchos de los millones de residentes de Pensilvania que se inscribieron para usarlas en las elecciones presidenciales del tres de noviembre. Pero cada voto será crucial en la carrera entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden. Trump ganó el estado y sus 20 votos del Colegio Electoral por solo 44 mil votos en 2016, menos del uno por ciento de los seis millones de votos emitidos.

Aquí hay una lista de verificación de lo que debe hacer para asegurarse de que su boleta por correo esté certificada y contada en noviembre.

Solicite una boleta por correo lo antes posible, si no desea votar en persona

La fecha límite para solicitar una boleta por correo es el 27 de octubre, pero no puede esperar hasta entonces. El consenso entre los expertos electorales es que cualquier persona que solicite una boleta por correo tan cerca del tres de noviembre no podrá obtenerla, completarla y enviarla de regreso antes del día de las elecciones.

Marque la casilla para recibir alertas por correo electrónico

Al solicitar la boleta por correo, existe una opción para que los votantes reciban actualizaciones por correo electrónico. Estas alertas son valiosas para conocer el estado de su boleta: cuándo está en camino hacia usted, cuándo la oficina electoral de su condado la ha recibido de usted, cuándo se ha contado su voto. Definitivamente, vale la pena enviar un correo electrónico para estas alertas.

Abra con cuidado el paquete de la boleta cuando lo reciba por correo

Una buena regla general para los votantes que han solicitado una boleta por correo es tener más cuidado al abrir su correo. Uno de los problemas más comunes que enfrentaron los votantes en las primarias de junio fue romper sus boletas o los sobres que vienen con las boletas por la mitad, según un funcionario electoral. Dijo que parece que muchos votantes inicialmente creen que la boleta o algunos de los contenidos de la boleta eran basura. Así que tenga cuidado al ordenar su correo y al abrir el paquete de la boleta, asegúrese de no tirar el contenido. ¡Hay más en esto de lo que piensas!

Asegúrese de que haya un sobre secreto incluido

Uno de los contenidos incluidos en el paquete de la boleta que recibirá es un sobre confidencial. La boleta por correo debe estar dentro de este sobre cuando las juntas electorales del condado la reciban de un votante. Es importante tener en cuenta: ¡Una boleta por correo que no esté en un sobre secreto, también conocida como "boleta desnuda", no será contada!

Complete la boleta de inmediato, colóquela en el sobre secreto y luego en el sobre de devolución

No espere para llenar la boleta después de recibirla. No lo pospongas. Pero hay un paso más crucial antes de enviarlo por correo o en un buzón de elecciones del condado. Y eso es…

¡No olvide firmar el sobre exterior antes de devolverlo!

Se requiere una firma en la parte posterior del sobre exterior que contiene el sobre secreto y la boleta. Asegúrese de firmar el reverso de ese sobre antes de enviarlo por correo o en un buzón del condado. Una boleta por correo que llegue sin esa firma será descartada.

Los condados de todo el estado instalarán buzones para los votantes que deseen devolver las boletas por correo sin usar el Servicio Postal de Estados Unidos.

En las primarias del estado de junio, más de 1,5 millones de votantes emitieron sus votos mediante la votación por correo, lo que se permitió por primera vez. Anteriormente, a un porcentaje mucho menor de votantes se les permitía emitir su voto de esa manera usando el método de ausencia. Los funcionarios ahora esperan que hasta tres millones de votantes utilicen la votación por correo en las elecciones generales.

Es por eso que los funcionarios electorales y los defensores de los votantes advierten a los votantes que usarán las boletas por correo para asegurarse de que lo hagan correctamente. Cada voto cuenta, hasta que no lo hace porque no firmó en el lugar correcto o no selló el sobre correcto.

Las boletas por correo fueron certificadas por el Departamento de Estado de Pensilvania el 17 de septiembre, y los funcionarios del condado dijeron que inmediatamente comenzaron a imprimir boletas para enviarlas a los votantes. Las primeras boletas deben llegar a los buzones de los votantes en la última semana de septiembre.