Demandan a tribunales de Pensilvania por recuento de votos en contienda clave por el Senado

Los republicanos acudieron a los tribunales en Pensilvania el jueves en medio del recuento de votos en las elecciones al Senado de Estados Unidos entre el senador demócrata Bob Casey y el republicano David McCormick, mientras las campañas se preparan para un recuento y presionan a los condados para obtener decisiones favorables sobre el recuento de votos.

Las demandas exigen a los tribunales que no permitan a los condados contar los votos enviados por correo en los que el votante no escribió una fecha en el sobre de devolución (como lo exige la ley) o escribió una fecha incorrecta. Las demandas del Partido Republicano podrían estar entre muchas otras antes de que se cuente el último voto en la contienda al Senado, especialmente ahora que esta se encamina hacia un recuento obligatorio por parte del estado.

La semana pasada, The Associated Press declaró vencedor a McCormick, y concluyó que no quedaban suficientes votos por contar en las áreas en las que Casey estaba ganando para que él tomara la delantera. Sin embargo, NBC News aún no ha declarado un ganador y proyectó que la contienda estaba "demasiado reñida para declarar un ganador".

Hasta el viernes por la mañana, McCormick lideraba por alrededor de 24,000 votos de más de 6.9 ​​millones de papeletas contadas, dentro del umbral de margen del 0.5% para activar un recuento automático a nivel estatal, según la ley de Pensilvania.

Los partidos republicanos nacionales y estatales pidieron a la Corte Suprema del estado que prohíba a los condados contar las papeletas, afirmando que esas decisiones violan tanto las órdenes recientes de la corte como su precedente al confirmar el requisito en la ley estatal.

En una declaración, el presidente del Partido Republicano de Pensilvania, Lawrence Tabas, dijo: “Lo que está sucediendo en estos condados es una absoluta anarquía”.

Las juntas electorales de mayoría demócrata en el condado de Montgomery, Filadelfia, el condado de Bucks y el condado de Centre votaron para contar las papeletas.

Los demócratas emiten más votos por correo que los republicanos, y en el pasado los demócratas han apoyado el recuento de votos que tropiezan con lo que consideran requisitos administrativos sin sentido en la ley estatal.

"Estamos hablando de derechos constitucionales y no puedo tomar ninguna medida para desechar el voto de alguien que fue emitido de manera válida, por un asunto que sabemos... que es irrelevante", dijo el comisionado del condado de Montgomery, Neil Makhija, un demócrata, durante una reunión el jueves para votar para contar 501 de esas papeletas.

La campaña de McCormick demandó por separado al condado de Bucks para impugnar la decisión de la junta electoral del condado de contar 405 de esas papeletas. El jueves por la noche se presentaron demandas contra el condado de Center y Filadelfia, según dijeron los abogados republicanos.

Esto es lo opuesto a la posición que McCormick adoptó en el tribunal en 2022 en su fallido intento de último momento de cerrar la brecha de votos con el famoso cirujano cardíaco Dr. Mehmet Oz en las primarias republicanas de Pensilvania para el Senado de Estados Unidos.

En ese caso, el abogado de McCormick le dijo a un juez estatal que el objetivo de la ley electoral de Pensilvania es permitir que la gente vote, "no jugar con ellos a 'te atrapé'".

A nivel estatal, la cantidad de boletas de votación por correo con fechas incorrectas o faltantes en el sobre de devolución podría ser de miles, aunque la mayoría de los condados no han tomado medidas para contarlas.

Los tribunales inferiores han considerado repetidamente que es inconstitucional o ilegal desechar esas papeletas, pero los tribunales superiores (entre ellos, el Tribunal Supremo del estado, en una opinión más reciente del 1 de noviembre) han impedido que esas decisiones entren en vigor.

Mientras tanto, los condados continuaron procesando el jueves decenas de miles de boletas provisionales y atendiendo las impugnaciones a algunas de ellas presentadas por los abogados de Casey, McCormick y los partidos estatales. Una boleta provisional se emite normalmente en un lugar de votación el día de la elección y se separa de las boletas regulares en los casos en que los trabajadores electorales necesitan más tiempo para determinar la elegibilidad de un votante para votar.

El miércoles, el principal funcionario electoral del gobernador demócrata Josh Shapiro, el secretario de estado Al Schmidt, un republicano, anunció que los resultados preliminares habían desencadenado un recuento estatal requerido por ley y dijo que los condados habían informado un poco más de 80.000 votos provisionales, por correo y en ausencia sin contar.

Los condados deben terminar el recuento antes del mediodía del 26 de noviembre. En gran medida, implica pasar las papeletas de votación por escáneres de alta velocidad, un proceso que, según ex funcionarios electorales, podría no cambiar el resultado en más de unos pocos cientos de votos.

Mientras tanto, Casey y McCormick estuvieron en Washington esta semana. Casey asistió a las sesiones oficiales del Senado y emitió sus votos, mientras que McCormick asistió a la orientación del Senado y a las reuniones de los grupos parlamentarios para elegir a un nuevo líder después de que los republicanos ganaran el control del Senado de Estados Unidos en las elecciones de la semana pasada en las que Donald Trump ganó la Casa Blanca.