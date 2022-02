Plan escolar de Wolf ayudaría a ciudades pobres y barrios en crecimiento

El gobernador Tom Wolf comenzó a impulsar su propuesta de lo que sería el aumento más grande en la historia de la ayuda para las escuelas públicas de Pensilvania, mientras los funcionarios escolares asimilaban la noticia y los republicanos que controlan la Legislatura advirtieron que nunca ocurrirá.

El dinero, poco más de $1.5 mil millones para instrucción y operaciones, es casi una cuarta parte de lo que el estado envía ahora bajo un sistema de financiación de escuelas públicas que, según los críticos, ha dejado a las escuelas públicas más pobres, incluidas las que cuentan con grandes cuerpos estudiantiles minoritarios, sin fondos suficientes.

Wolf llevó su caso a los maestros y funcionarios del distrito en una conferencia de prensa en la Escuela Primaria Pfeiffer-Burleigh de Erie, mientras que los grupos educativos dijeron que esperaban que los legisladores al menos aprobaran cerca de lo que solicitó el demócrata en su propuesta de presupuesto el martes.

Dicho esto, las juntas escolares y los superintendentes saben que Wolf ha hecho grandes solicitudes antes de que la Legislatura controlada por los republicanos las haya rechazado, a favor de una suma menor.

“Entendemos que este siempre es un punto de partida y, por lo general, se aprueba algo menos de lo que pide el gobernador”, dijo Mark DiRocco, director ejecutivo de la Asociación de Administradores Escolares de Pensilvania. “Los últimos años fue significativamente menos de lo que pidió, y este año esperamos que esté más cerca de lo que pidió”.

Sumida desde la recesión en déficits obstinados, ahora se proyecta que Pensilvania tenga más de nueve mil millones en efectivo excedente para el uno de julio, en gran parte gracias a la ayuda federal para la pandemia que cubre los costos de Medicaid y los subsidios federales que impulsan la economía.

Según el plan de Wolf, los distritos que verían los mayores aumentos incluyen ciudades con una pobreza creciente y suburbios en crecimiento, y a veces prósperos, donde los cambios demográficos no se reconocen por completo en la forma en que el estado financia las escuelas.

Por ejemplo, York Suburban, Wyomissing Area, Conestoga Area y Quaker Valley se encuentran entre los 10 distritos principales en aumento proporcional, con un 46% a 63%. Ese top 10 también incluye las ciudades relativamente pobres de Allentown, Scranton, Wilkes-Barre y Pottstown.

Mientras tanto, 20 distritos, principalmente ciudades con uno de los ingresos familiares promedio más bajos del estado, recibirían $800 millones de los $1,550 millones propuestos por Wolf, o más de la mitad.

El distrito escolar más grande del estado, Filadelfia, recibiría $381 millones, seguido por Allentown con $67 millones, Reading con $64 millones, York con $34 millones, Erie con $28 millones y Scranton con $24 millones.

El presidente pro tempore del Senado, Jake Corman, trató de reducir las expectativas del dinero y dijo que los distritos escolares deben comprender que no deben presupuestar en función de la propuesta del gobernador.

“La gente tiene la tendencia, lo que propone el gobernador, de comenzar a presupuestar eso”, dijo Corman en una conferencia de prensa en el Capitolio el martes. "No deberían. No estará ni remotamente cerca de eso, pero será uno que satisfaga las necesidades y, de nuevo, no hipoteque el futuro al mismo tiempo”.

Los republicanos dicen que la propuesta de financiación escolar de Wolf es tan grande que ni siquiera él la firmaría, y el superávit del estado enmascara un déficit a largo plazo que resurgirá rápidamente si se aprueba el plan de Wolf.

El año pasado, Wolf buscó 1,300 millones de dólares más. Se conformó con $300 millones, todavía un aumento sustancial en relación con otros años.

DiRocco dijo que los $1,550 millones están muy atrasados ​​y son una fracción de los miles de millones en costos que han obligado a aumentar las tasas de impuestos locales sobre la propiedad.

Durante la última década, el costo de la educación especial, las escuelas chárter y las pensiones creció $6,500 millones, mientras que el monto de la nueva ayuda estatal fue de solo $2,800 millones, según un nuevo informe elaborado por grupos que representan a superintendentes, gerentes comerciales y distritos escolares rurales y pequeños.

En Pensilvania, que asigna una mayor proporción de los costos escolares a los contribuyentes locales que la mayoría de los demás estados, esos costos afectan más a los distritos más pobres.

Stephen Rodríguez, superintendente de uno de los distritos más pobres, el Distrito Escolar de Pottstown, dijo que el 52% de los estudiantes de escuelas públicas están en distritos con fondos insuficientes, lo que representa el 85% de todos los estudiantes de minorías.

El sistema “roto” de financiamiento escolar de Pensilvania significa que su distrito debe poner a los estudiantes en el “plan de educación flaco”, dijo Rodríguez.

El distrito pierde innumerables maestros que entrena a distritos más ricos que pagan más. Ha reducido casi todos los programas educativos, ejecutando un curso de colocación avanzada solo cuando tiene suficientes solicitantes para asignar un maestro, no cuando los estudiantes lo solicitan, dijo Rodríguez.

No tiene suficientes especialistas para ayudar a que los estudiantes alcancen el nivel de aprendizaje de su grado, dijo Rodríguez.

“Nuestra comunidad ha estado pagando una gran parte de lo que debería haber pagado el estado y todavía están pagando y seguirán pagando hasta que el estado cumpla con sus obligaciones”, dijo Rodríguez.