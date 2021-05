Posible virazón en elección del fiscal de distrito

Miles de votantes republicanos registrados en Filadelfia han cambiado de partido y se han convertido en demócratas desde principios de año, y el sindicato de policías de la ciudad se ha atribuido el mérito.

La Orden Fraternal de Policía afirma que han estado impulsando el cambio de partido para ayudar a que su candidato en las primarias del fiscal de distrito del 18 de mayo sea elegido. El sindicato respalda a Carlos Vega, un exfiscal de la ciudad que desafía al actual fiscal de distrito Larry Krasner.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Solo los demócratas registrados pueden votar en las primarias, y el sindicato de policías ha puesto todos sus recursos en derrocar a Krasner, quien se ha convertido en una figura nacional en el debate sobre la reforma de la justicia penal y es un firme partidario de una mayor responsabilidad policial.

El número exacto de republicanos que se convirtieron en demócratas desde el uno de enero es de 6,252, según la oficina de los comisionados de la ciudad. Eso es un aumento de más del 200% en comparación con 2018 y 2020, combinados, dijo un experto en elecciones.

Un análisis de nuestra cadena hermana NBC10 de dónde viven esos votantes da cierta credibilidad a las afirmaciones del sindicato de que ha emprendido un esfuerzo de "salir del cambio de partido". Quienes todavía están considerando cambiar de partido para votar en las primarias, ya se les hizo tarde pues la fecha límite para hacerlo era el lunes tres de mayo.

La mayoría de los republicanos que se pasaron al Partido Demócrata este año viven en la sección noreste de la ciudad. Los republicanos del sur de Filadelfia también cambiaron a un ritmo más alto que los votantes republicanos en otras partes de la ciudad.

Esas secciones de Filadelfia son tradicionalmente el hogar de muchos de los oficiales de policía de la ciudad. Hace unos años, la FOP trasladó su sede sindical de Center City al Extremo Noreste.

La alta tasa de cambio de partido es la última señal de una lucha hasta el final para Krasner y Vega, y una desviación significativa de las elecciones anteriores.

En los dos ciclos políticos anteriores, las elecciones presidenciales de 2020 y las elecciones de mitad de período de 2018, unos 3,000 republicanos cambiaron a demócratas en Filadelfia entre el uno de enero y las elecciones primarias, dijo Berwood Yost, director del Centro de Investigación de Opinión de Franklin & Marshall College. Este año es un aumento del 200% con respecto a las elecciones anteriores combinadas.

Yost y otros expertos electorales dijeron que el cambio de partido parece haber sido provocado por las olas políticas y sociales que creó Krasner en su primer mandato como fiscal del distrito. El ex abogado de derechos civiles que se hizo un nombre al demandar al departamento de Policía de Filadelfia prometió reformar instituciones de larga data como la fianza en efectivo, la libertad condicional y el encarcelamiento de menores.

Mientras tanto, Vega es un ex fiscal asistente de distrito durante 35 años que ha prometido continuar algunas de las reformas de Krasner mientras se endurece con el crimen y trabaja más de cerca con la Policía para hacer que Filadelfia sea más segura. Ha recibido decenas de miles de dólares en fondos de campaña de los sindicatos de la Policía de la ciudad y el estado.

"Podría marcar la diferencia si la carrera va a estar cerrada", dijo Yost sobre el cambio de partido. "Sin embargo, el otro lado de esto es que el DA es un candidato progresista y hay muchos demócratas progresistas en la ciudad. Los cambios de partido solo importan si esta es una carrera reñida".

Es difícil, si no imposible, predecir si la carrera está cerrada o no. No se han realizado encuestas públicas, y en un "año fuera de las elecciones", lo que significa que no hay cargos más altos como el de alcalde, el Congreso o el presidente en la boleta electoral, la participación es difícil de predecir.

"Me sorprendería si no tuviéramos una participación más alta en las primarias (este año) que en 2017 porque este tema es tan transparente y primordial", dijo Terry Madonna, experto en encuestas desde hace mucho tiempo, sobre la agenda de reformas de Krasner y el aumento de la violencia armada en Filadelfia.

Aproximadamente 155,000 votantes votaron en las primarias de la Fiscalía en 2017, cuando Krasner venció a otros cinco candidatos demócratas para ganar su primer mandato. Eso constituyó alrededor del 22% de los demócratas registrados.

En lo que va del año, 72.000 demócratas han solicitado boletas por correo para las primarias. Se espera que ese número aumente antes de la fecha límite del 11 de mayo para solicitar la votación por correo.

El año pasado, en las primeras elecciones primarias y generales de Pensilvania que utilizaron el voto universal por correo, alrededor del 50% de los votantes de Filadelfia emitieron sus boletas por correo, dijo el comisionado de la ciudad, Al Schmidt.

Schmidt dijo que es notable que los más de 6,200 republicanos que cambiaron de partido provengan de ciertas partes de la ciudad. Los republicanos del centro de la ciudad, por ejemplo, no constituyen muchos de los cambiadores de partido, mientras que el cambio fue más intenso en los vecindarios del noreste de Filadelfia.

"No estamos viendo mucha actividad en Center City, donde hay muchos republicanos", dijo Schmidt.

Se negó a predecir qué significa el cambio de partido para el resultado de la contienda entre Krasner y Vega, pero dijo que los partidarios de ambos candidatos parecen tener razones para tener confianza.

"Veremos si la tendencia progresista continúa en la ciudad", dijo Schmidt sobre el movimiento que ayudó a Krasner a ser elegido. "En una elección de baja participación, todo se trata de pasión".