Qué debes tener en cuenta para las primarias en Pensilvania

Las primarias presidenciales y estatales de Pensilvania se llevarán a cabo el martes 23 de abril de 2024.

Es importante que sepas que los colegios electorales o urnas a las 8:00 p.m. del mismo día, pero estarán abiertas hasta que las personas haciendo fila ejerzan su voto.

Pensilvania estado clave

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump comparecerán ante los votantes el martes en las primarias presidenciales de Pensilvania, un preludio de las elecciones generales de noviembre, cuando se espera que el Estado Libre Asociado vuelva a desempeñar un papel fundamental en la carrera por la Casa Blanca. Más adelante en la boleta, los votantes también seleccionarán candidatos en primarias competitivas para el Congreso, la legislatura estatal y tres cargos estatales.

Biden consiguió la nominación demócrata y Trump consiguió la nominación republicana el 12 de marzo, y ninguno de los dos enfrenta una oposición seria en las elecciones primarias. No obstante, ambos presuntos nominados han hecho campaña en Pensilvania en los últimos días centrándose más en las elecciones de noviembre y en cada uno de ellos que en la votación del martes.

Biden acaba de completar una campaña de tres días que comenzó el martes en su ciudad natal de Scranton y concluyó el jueves en Filadelfia en un evento con miembros de la familia Kennedy. Días antes, Trump realizó un mitin en el condado de Lehigh, su tercera visita al estado este año.

Pensilvania, con sus 19 votos electorales, fue uno de los tres estados decisivos, junto con Michigan y Wisconsin, que votaron por Trump por poco margen en 2016, después de casi 30 años de votar por candidatos presidenciales demócratas. Biden recuperó los tres estados cuatro años después con un margen en Pensilvania de alrededor de 80,000 votos de los más de 6,9 millones de votos emitidos, y los estados siguen siendo premios electorales clave este noviembre.

Fiscal General de Pensilvania

Los demócratas en el estado de Keystone también decidirán contiendas competitivas para fiscal general, tesorero y auditor general del estado. Para fiscal general, cinco candidatos se postulan para la nominación para el puesto que alguna vez ocupó el gobernador demócrata Josh Shapiro. Se trata del abogado de Filadelfia Keir Bradford-Grey, el ex auditor general y representante estatal Eugene DePasquale, el ex fiscal y abogado del condado de Bucks Joe Khan, el representante estatal de Filadelfia Jared Solomon y el fiscal de distrito del condado de Delaware, Jack Stollsteimer.

Las primarias republicanas para fiscal general enfrentan al fiscal de distrito del condado de York, Dave Sunday, contra el representante estatal Craig Williams.

Summer Lee contra Bhavini Patel

En la carrera por controlar un Congreso estrechamente dividido, la representante demócrata de los Estados Unidos, Summer Lee, en su primer mandato, se enfrenta a un desafío en las primarias en el distrito 12 por parte de Bhavini Patel, miembro del consejo municipal de Edgewood en el condado de Allegheny. Los dos han discutido sobre sus posiciones sobre la guerra entre Israel y Hamas. Lee acusó a Israel de “crímenes de guerra” en Gaza y fue uno de los primeros en proponer un alto el fuego. También apoyó una campaña para votar “no comprometidos” en las primarias presidenciales demócratas para enviar un mensaje a Biden sobre la guerra.

Distritos del Congreso

En el décimo distrito del Congreso, seis demócratas compiten por la nominación para enfrentarse al representante republicano Scott Perry, quien jugó un papel activo en el esfuerzo por mantener a Trump en el cargo después de su derrota ante Biden en las elecciones de 2020. Un tribunal federal ordenó recientemente a Perry que entregara cientos de sus mensajes de texto y correos electrónicos a agentes del FBI que investigaban el esfuerzo. Su teléfono celular fue incautado en 2022 como parte de la investigación.

En el primer distrito del Congreso, el representante republicano Brian Fitzpatrick enfrenta un desafío en las primarias de Mark Houck, un activista antiaborto. En el Distrito 7, tres republicanos están compitiendo para enfrentarse a la representante demócrata Susan Wild en el otoño.

Carrera por el Senado de EE. UU.

Pensilvania también alberga una competitiva contienda por el Senado de Estados Unidos, pero el senador demócrata Bob Casey y el republicano David McCormick se presentan sin oposición en las primarias del martes.

Primarias presidenciales

Biden y Dean Phillips aparecerán en la boleta presidencial demócrata, mientras que Trump y Nikki Haley aparecerán en la boleta republicana. Los votantes en ambas primarias también tienen la opción de escribir un candidato. La AP también brindará cobertura para las primarias disputadas para fiscal general, auditor, tesorero, Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal y Cámara de Representantes estatal.

Pensilvania tiene un sistema de primarias cerrado, lo que significa que sólo los votantes registrados en un partido político pueden participar en las primarias de ese partido. Los demócratas no pueden votar en las primarias republicanas ni viceversa. Los votantes independientes o no afiliados no podrán participar en ninguna de las primarias.

Los 159 delegados demócratas prometidos por Pensilvania se asignan de acuerdo con las reglas estándar del partido nacional. Se asignan treinta y cinco delegados generales en proporción al voto en todo el estado, al igual que 19 delegados PLEO, o “líderes de partido y funcionarios electos”. Los 17 distritos electorales del estado tienen en juego un total de 105 delegados, que se asignan en proporción a los resultados de la votación en cada distrito. Los candidatos deben recibir al menos el 15% de los votos a nivel estatal para calificar para delegados a nivel estatal, y el 15% de los votos en un distrito del Congreso para calificar para delegados en ese distrito.

Pensilvania tiene 67 delegados republicanos. El ganador de la votación estatal recibirá los 16 delegados generales. Los 17 distritos electorales del estado tienen cada uno tres delegados adicionales, para un total de 51 delegados a nivel de distrito, pero no se otorgan a los candidatos en función del voto primario. En cambio, las personas que se postulan para ser delegados de la convención aparecen en la boleta y son elegidas directamente por los votantes. Son elegidos delegados independientes, lo que significa que no están obligados a votar por ningún candidato en particular en la convención. La AP no informará los totales de votos de los candidatos a delegados.

En la carrera presidencial, Biden y Trump son los favoritos en sus primarias, ya que ninguno de los candidatos enfrenta un desafío creíble. Los primeros indicios de que están ganando en todo el estado en un nivel consistente con los márgenes abrumadores observados en la mayoría de las otras contiendas celebradas este año pueden ser suficientes para determinar los ganadores a nivel estatal.

Para otras primarias estatales, las jurisdicciones clave para tener en cuenta son los condados ricos en votos de Filadelfia, Allegheny, Montgomery, Bucks, Delaware, Lancaster y Chester.

A partir del martes, faltarán 83 días para la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, 118 días para la Convención Nacional Demócrata en Chicago y 196 días para las elecciones generales de noviembre.

