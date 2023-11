Qué está en juego en las elecciones del siete de noviembre en Filadelfia

La composición del gobierno de Filadelfia será muy diferente en cuestión de días con las elecciones del siete de noviembre 2023.

Si ya votaste por correo verifica que tu boleta haya sido contada aquí, y si piensas ir a emitir el sufragio en persona busca aquí tu centro de votación correspondiente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Carrera por la alcaldía de Filadelfia

La carrera más vista es la de la silla de la alcaldía donde la demócrata Cherrele Parker y el republicano David Oh compiten. Ambos fueron concejales por varios años antes de lanzarse a la elección de líder del ayuntamiento.

Lo cierto es que la vacante dejada en el concejo por Oh, en calidad de voz republicana, podría eliminarse por completo si es que los electores no votan por otro candidato.

Parker, de 51 años, ex concejal de la ciudad que también sirvió durante 10 años como representante estatal de un distrito en el noroeste de Filadelfia, sería la primera mujer en ocupar el cargo de máximo ejecutivo de la ciudad.

Carrea por el Concejo Municipal

Otro puesto en juego es el de presidente del Concejo Municipal, ya que el actual líder, Derrell Clark, no buscará la reelección tras 20 años en el organismo.

Se espera que la mayoría de los titulares del concejo sean reelegidos tras no presentarse oposición. Sólo hay dos escaños de distrito en disputa.

En el tercer distrito, el titular demócrata Jamie Gauthier se enfrentará a su rival Jabari Jones, que se presenta como representante del partido llamado "West is Best". Gauthier, quien fue elegido miembro del consejo en 2019 después de derrocar a la concejala demócrata Jannie Blackwell, es el favorito.

Jones se describe a sí mismo como un "presidente de los corredores comerciales en el oeste de Filadelfia" y la única experiencia que el Comité de los Setenta, una organización local sin fines de lucro dedicada al buen gobierno, ha enumerado para él es una licenciatura en negocios de Drexel.

Si fuera elegido, sería el primer miembro del partido West is Best (que no parece tener presencia en línea ni objetivos declarados) en el Concejo Municipal. Inicialmente, Jones tenía la intención de postularse como demócrata en las primarias de primavera.

En el Distrito 10, al noreste, el retador demócrata Gary Masino, presidente del Local 14 de Trabajadores de Chapa Metálica, busca derrocar al titular republicano Brian O'Neill. Esto podría ser una tarea difícil, ya que O'Neill ha trabajado en el consejo durante más de 40 años y este año se postula para su duodécimo mandato. Si Masino lo lograr, su ascenso al consejo sería un paso clave para expulsar por completo al Partido Republicano de las filas.

Los únicos otros escaños en el Concejo Municipal que buscan los republicanos son los escaños generales, que representan a toda la ciudad a diferencia de los 10 escaños de distrito alineados geográficamente.

Los republicanos Jim Hasser y Drew Murray se postulan para escaños abiertos. Como ciudad fuertemente demócrata, se espera que los candidatos y rivales del Partido Demócrata consigan cinco de los siete escaños generales abiertos.

Los demócratas que se postulan aquí son Katherine Gilmore Richardson, Isaiah Thomas y Jim Harrity junto con los recién llegados Nina Ahmad y Rue Landau. Estos salieron victoriosos en una primaria demócrata abierta de 27 personas en la primavera.

Carrera por el puesto de alguacil

Los votantes de Filadelfia también seleccionarán un alguacil, un contralor municipal y el registro de testamentos.

En la carrera por Sheriff, la demócrata y titular Rochelle Bilal se enfrenta al retador republicano Mark Lavelle. La funcionaria lleva en el cargo desde el 2020 y recientemente enfrenta una controversia después de que se descubriera que faltaban varias armas de fuego en su oficina. Su retador, es un trabajador de almacén, cuya batalla por el puesto es cuesta arriba debido a la ventaja demócrata en la ciudad.

Para el puesto de contralor se enfrentarán la demócrata Christy Brady y el republicano Aaron Bashir.

Brady ha trabajado en la oficina durante casi 30 años y anteriormente se desempeñó como controladora interina cuando reemplazó a la ex controladora Rebecca Rhynhart, mientras que Bashir trabajó como contador financiero para la ciudad de Filadelfia y fue profesor adjunto de matemáticas en el Community College de Filadelfia.

Carrera por el puesto de Registro de Testamentos:

En la carrera por el Registro de Testamentos, el demócrata John Sabatina, un abogado de bienes raíces, se enfrenta a Linwood Holland, un republicano que trabajó para la Autoridad de Estacionamiento de Filadelfia. Esta batalla está abierta a retadores después de que la titular Tracey Gordon perdiera ante Sabatina en las primarias.

Ten presente que las urnas abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 8:00 p.m. el martes siete de noviembre 2023.

Read in English here

Diana Robinson de Make The Road PA ofrece detalles de las contiendas más importantes a rendirse en Pensilvania el siete de noviembre 2023. Valeria Aponte Feliciano modera la entrevista.