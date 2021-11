Recuento por cerrada diferencia en contienda de jueces costará $1.3 millones

Los resultados de una reñida carrera por una silla en el Tribunal de Pensilvania irán a recuento, ya que dos candidatos terminaron con medio punto porcentual de diferencia, en las elecciones de la semana pasada, anunció el miércoles el Departamento de Estado de Pensilvania.

La contienda enfrenta a la jueza de motivos comunes de Filadelfia, la demócrata Lori Dumas, contra el ex asistente republicano del Senado de Pensilvania, Drew Crompton, quien fue designado el año pasado para llenar una vacante en la Corte de Pensilvania hasta que se pueda elegir un reemplazo. Esta corte maneja casos que involucran al gobierno estatal y los gobiernos locales.

Dos escaños estaban en la boleta, ambos ocupados recientemente por republicanos. Se cree que la principal ganadora de votos la semana pasada, la abogada republicana del condado de McKean, Stacy Wallace, obtuvo uno de ellos, dijo el departamento.

Para el segundo escaño, los resultados no oficiales tienen a Dumas a la cabeza de Crompton por casi 17,000 votos, muy dentro del margen de un recuento pagado por el gobierno. Esos resultados no oficiales muestran a Dumas con 1.29 millones de votos, o 25.36%, y Crompton con 1.27 millones de votos, o 25.03%.

El Departamento de Estado estima que un recuento, que los condados tienen dos semanas para realizar, costará alrededor de $1.3 millones. Desde que se autorizaron los recuentos automáticos en 2004, la ley se ha disparado cinco veces, con dos recuentos realizados.

Crompton dijo que decidió no renunciar al recuento (su fecha límite para tomar esa decisión era el mediodía del miércoles) porque "el primer recuento no fue fácil".

Señaló que su carrera sería el primer recuento obligatorio desde que la votación por correo se expandió enormemente en Pensilvania hace dos años.

"Tengo entendido que el condado de Chester, por ejemplo, ahora tiene un problema importante con los envíos por correo y otros condados aún no han completado sus primeros conteos", dijo Crompton en un intercambio de mensajes de texto.

El Departamento de Estado dijo que el margen entre Crompton y Dumas a partir del miércoles por la tarde era de 16,804, y los condados informaron que todavía tenían que contar alrededor de 13,500 boletas. El Departamento dijo que las boletas no contadas eran principalmente boletas provisionales sobre las que no se había fallado, así como boletas ausentes y por correo que no podían haber sido tabuladas previamente, como boletas de votantes militares y civiles en el extranjero y boletas en espera de identificación verificada.

En cuanto al condado de Chester, los comisionados dicen que el cuatro de noviembre, dos días después del día de las elecciones, los trabajadores electorales de su condado se dieron cuenta de que se recibieron más votos de los que se habían contado. Determinaron que era un problema de software y notificaron al proveedor de su máquina, así como a las dos partes principales.

Como resultado, los trabajadores electorales del condado volvieron a escanear todas las papeletas de voto por correo y en ausencia en cuestión, con representantes de ambos partidos presentes para observar.

Además, el condado de Chester descubrió el viernes que no se habían contado las boletas de votación enviadas por correo de un buzón en la biblioteca de Downingtown. Se contaron el lunes.

La portavoz del condado de Chester, Becky Brain, dijo el miércoles por la noche que todos sus votos habían sido contados.

"Tenemos nuestros resultados ahora cargados, y esos resultados obviamente siguen siendo no oficiales hasta que sean certificados por la Junta Electoral", dijo Brain.

Lisa Schaefer, de la Asociación de Comisionados del Condado de Pensilvania, cuyos miembros dirigen las elecciones en cada condado, dijo que aunque había problemas de impresión de boletas que debían abordarse, ella no estaba al tanto de ningún problema significativo de votación o tabulación.

En las elecciones se emitieron casi 2.8 millones de votos, o aproximadamente el 31% de los 8.7 millones de votantes registrados de Pensilvania.