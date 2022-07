Republicanos desafían nuevamente la ley de votación por correo

Los republicanos han vuelto a presentar demandas en un intento de anular la amplia ley de votación por correo de Pensilvania.

Es la última pelea por las leyes electorales en un estado de campo de batalla político. La demanda se presenta apenas dos meses antes de que los votantes puedan enviar boletas por correo para las elecciones de otoño que presentan contiendas de alto perfil para gobernador y el Senado de los Estados Unidos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La demanda, presentada el miércoles en el Tribunal de Pensilvania por 14 legisladores republicanos estatales, sostiene que el tribunal debe invalidar la ley debido a una disposición escrita en ella que dice que es "nula" si alguno de sus requisitos es anulado en el tribunal.

La demanda dice que la disposición de "no separabilidad" se activó en una decisión del 20 de mayo de un panel de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos con respecto a las boletas por correo en una carrera judicial en Lehigh County en noviembre.

Las papeletas en cuestión carecían de fechas escritas a mano en los sobres de devolución, como exige la ley.

En la decisión, el panel encontró que una fecha escrita a mano no tiene relación con la elegibilidad de un votante y dijo que violaría los derechos civiles de los votantes.

El panel señaló que se habían contado las papeletas con fechas incorrectas. Una apelación del candidato republicano en la contienda está pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos.

La administración del gobernador Tom Wolf se negó a comentar sobre la demanda.

Sin embargo, escribió por separado en respuesta a la consulta de un legislador estatal el miércoles que la decisión del tribunal federal de apelaciones no activó la disposición de no separabilidad. Eso se debe a que la demanda se centró en la decisión de Lehigh County de no contar las boletas, no en la validez del requisito de fecha, dice la carta de la secretaria de estado interina de Wolf, Leigh Chapman.

En cualquier caso, los tribunales estatales no siempre optaron por hacer cumplir las disposiciones de no separabilidad en el pasado, incluso en un caso de alto perfil de 2006 sobre aumentos salariales del gobierno.

En una disidencia en un caso de las elecciones de 2020 en la Corte Suprema del estado, la jueza Christine Donohue criticó la disposición de no separabilidad de la ley de votación por correo por ser demasiado amplia.

“No establece ningún estándar para medir la no separabilidad, sino que simplemente pretende dictar a los tribunales cómo deben decidir la separabilidad”, escribió Donohue.

Adam Bonin, el abogado que representó al candidato demócrata en la carrera judicial de Lehigh County, calificó la nueva demanda de “desesperada y condenada al fracaso, un intento grosero de violar la separación de poderes”.

“Los legisladores republicanos deberían trabajar para mejorar la experiencia de votación y el proceso de escrutinio de votos, no trucos como este”, dijo.

Bruce Ledewitz, profesor de derecho de la Universidad de Duquesne, dijo que la corte federal de apelaciones no consideró necesariamente inconstitucional el requisito de la fecha escrita a mano, lo que podría socavar la premisa de la nueva demanda.

Ledewitz también dijo que sería “muy extraño” que un tribunal invalidara toda una ley por una disposición tan menor.

La ley de votación por correo de Pensilvania de 2019 se ha convertido en un tema candente para los republicanos en la campaña electoral, y el candidato republicano a gobernador, Doug Mastriano, prometió revocarla si es elegido.

La mayoría de los estados ofrecen votación por correo para todos los votantes, y todos los legisladores republicanos, excepto uno, votaron a favor de la ley de Pensilvania en 2019.

Pero los republicanos en Pensilvania se enfadaron con la votación por correo después de que Trump comenzara a atacarla sin fundamento como plagada de fraude en su campaña de reelección de 2020. Quizás como resultado, los demócratas en Pensilvania han votado más por correo que los republicanos.

El año pasado, los mismos 14 legisladores republicanos, incluidos 11 que realmente votaron a favor de la ley, presentaron una demanda para anular la ley, diciendo que los fallos judiciales anteriores dejan en claro que la constitución debe cambiarse para permitir la votación por correo sin excusas.

Un tribunal intermedio acordó en enero.

La administración de Wolf apeló, diciendo que el tribunal inferior basó erróneamente su decisión en fallos judiciales bajo versiones anteriores de la constitución estatal que invalidaron las leyes aprobadas en 1839 y 1923 para expandir el voto en ausencia.