Republicanos discutirán la censura de Toomey

Los miembros del comité del Partido Republicano en Pensilvania esperan reunirse el miércoles por la noche para decidir si censurarán al senador estadounidense Pat Toomey, por su voto para condenar a Donald Trump durante el segundo juicio político del ex presidente.

El presidente del partido estatal, Lawrence Tabas, envió un correo electrónico a los miembros del comité el lunes para programar la reunión. Les envió un correo electrónico el 13 de febrero, momentos después de la votación del Senado, diciéndoles que esperaran una reunión.

Un voto de censura es un gesto simbólico que puede no tener un efecto real en Toomey, ya que no busca la reelección el próximo año.

Toomey fue uno de los siete republicanos que votaron para condenar a Trump por "incitación a la insurrección". En última instancia, Trump fue absuelto del cargo porque la votación de 57 a 43 no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para la condena.

Algunos partidos del condado ya se han movido para censurar a Toomey, y una resolución para censurarlo fue discutida en la reunión del comité de liderazgo del partido estatal el seis de febrero, semanas después de que Toomey dijera que Trump cometió "delitos de impugnación" en la insurrección del seis de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

El jueves, Toomey dijo en la radio KDKA-AM que el partido no puede mirar para otro lado cuando un presidente "intenta métodos terribles, ilegales e inconstitucionales para mantenerse en el poder".

"Eso no es aceptable, eso no es conservador, eso no es republicano", dijo a la estación de Pittsburgh.