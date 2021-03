Republicanos no logran censurar al senador Pat Toomey

El Partido Republicano de Pensilvania expresó su desaprobación del senador estadounidense Pat Toomey por su voto para condenar a Donald Trump durante el segundo juicio político del ex presidente, pero se abstuvo de emitir una censura más seria.

El recuento de votos concluyó el lunes por la noche, completando una reunión de video remota de cinco horas ocurrida la semana pasada, que tuvo que continuar debido a problemas técnicos, dijeron miembros del comité estatal.

El recuento de votos fue de 128 a 124, con 13 abstenciones, para aprobar una declaración que expresaba su decepción con su compañero republicano Toomey, pero no una censura, dijeron los miembros del comité estatal.

Un voto de censura es un gesto simbólico que no habría tenido ningún efecto real en Toomey, pues anunció en octubre que no volverá a postularse para el cargo. Toomey apareció en la convocatoria de la reunión la semana pasada para defenderse, y al representante de los Estados Unidos Mike Kelly, que se presentó para defender al senador, pero Toomey no se ha retractado públicamente de su voto.

Los altos mandos del partido estatal han permanecido en silencio públicamente sobre la reunión y aún no han publicado ninguna información al respecto.