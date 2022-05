Republicanos preocupados por la figura de Mastriano

A seis días de las primarias de Pensilvania, los republicanos están preocupados de que uno de sus candidatos líderes en la carrera para gobernador no sea elegible en las elecciones generales de otoño y pierda una oportunidad para que el partido se haga cargo de la suite ejecutiva del estado.

Doug Mastriano, de 58 años, senador estatal desde 2019 y coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, se postula a la derecha del campo republicano de nueve personas y en contra del establecimiento del partido en un estado todavía influenciado por el alegato del ex presidente Donald Trump de que los demócratas se robaron las elecciones de 2020.

Mastriano ha afirmado que el fraude generalizado abundó en las elecciones de 2020 y que el gobernador demócrata Tom Wolf fue responsable de miles de muertes por COVID-19 en hogares de ancianos. Durante la pandemia, menospreció los esfuerzos para contener el virus y difundió teorías de conspiración sobre la vacuna contra el COVID-19.

Durante mucho tiempo, eso ha hecho que los funcionarios del Partido Republicano y los conservadores del movimiento se sientan incómodos porque Mastriano no podrá ganar un enfrentamiento de las elecciones generales de otoño contra el demócrata Josh Shapiro, y se están volviendo más explícitos al respecto.

El lunes, la líder republicana del Senado estatal, Kim Ward, respaldó a un candidato rival, Dave White, y señaló a Mastriano como incapaz de atraer a los votantes necesarios para ganar una elección general en Pensilvania.

Mastriano “tiene atractivo para los republicanos de base, pero temo que los demócratas lo destruyan con los votantes indecisos”, escribió Ward en su página personal de Facebook. Agregó que “ganar las primarias y perder las generales porque el candidato no puede poner a los votantes en el medio, no es una victoria”.

Mike McMonagle, presidente de la Coalición Pro-Vida de Pensilvania, dijo que Mastriano obtiene una calificación máxima de su organización porque apoya la prohibición total del aborto, sin excepciones. Pero la organización respalda a White, al menos en parte, porque Mastriano “a nuestro juicio sería derrotado por Shapiro en una elección general”.

Los republicanos han estado excluidos de la oficina del gobernador en Pensilvania desde 2014 bajo el gobernador demócrata Tom Wolf, a quien los límites de mandato le impiden volver a postularse.

A los republicanos les preocupa que Mastriano sea demasiado tóxico para ganarse a los votantes republicanos moderados y a los votantes indecisos en los suburbios densamente poblados de Filadelfia y Pittsburgh.

Mastriano surgió de la nada en 2020 para convertirse en una fuerza emergente en la política de derecha.

Dirigió manifestaciones contra el cierre durante el comienzo de la pandemia, transmitiendo chats diarios en vivo en Facebook y jugando con los teóricos de la conspiración. Se convirtió en una figura clave en el esfuerzo de Trump por anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, lo que le valió a Mastriano una citación del comité del Congreso que investiga la insurrección del seis de enero en el Capitolio de los Estados Unidos.

Los demócratas han comenzado a prestar más atención a Mastriano, presentándolo como un extremista en un intento por debilitarlo antes de las elecciones generales.

En los últimos días, los demócratas lanzaron anuncios digitales y volantes que atacan a Mastriano, mientras que Shapiro está transmitiendo un anuncio de televisión en todo el estado que presenta al candidato como extremista debido a su apoyo a la prohibición del aborto, su promesa de derogar la votación por correo y los intentos de investigación de 2020 impulsados ​​por una conspiración.

Su línea de cierre es si Mastriano gana, "es una victoria para lo que representa Donald Trump".

“Doug Mastriano hará retroceder a nuestro estado libre asociado con una agenda extrema; no pertenece ni está cerca de la gobernación”, dijo la campaña de Shapiro en un comunicado.

En una entrevista telefónica con la organización de noticias LNP con sede en Lancaster, Mastriano dijo que el ataque de Shapiro lo ayudará “absolutamente” a ganar las primarias.

“Voy a tener que enviarle una tarjeta de agradecimiento”, dijo Mastriano a LNP. Agregó que Shapiro lo ha subestimado y que el establecimiento republicano “está en estado de pánico” ante la perspectiva de que sea el candidato del partido.

Una encuesta reciente de Franklin and Marshall College mostró que el 20% de los votantes de las primarias republicanas dijeron que apoyan a Doug Mastriano. Bill McSwain y Lou Barletta quedaron ligeramente rezagados, con un 12 % y un 11 %, respectivamente.

Aún así, un gran grupo de votantes, o un tercio, dijo que estaba indeciso e, incluso entre los que dijeron que respaldaban a un candidato, aproximadamente la mitad dijo que podrían cambiar de opinión.

Una encuesta de Trafalgar Group publicada el lunes mostró a Mastriano con el 27,6% del apoyo de los votantes republicanos, seguido de Barletta con el 17,6%, White con el 15,1% y McSwain con el 14,4%. De los mil votantes encuestados, solo alrededor del 11% permaneció indeciso.

Mastriano primero ganó seguidores liderando mítines contra el cierre durante los primeros meses de la pandemia, luego se convirtió en uno de los partidarios más dedicados de Trump durante la campaña de 2020.

En mayo pasado, afirmó en un programa de radio que Trump “me pidió” que me postulara para gobernador.

Mastriano se ha jactado de que es más conservador que sus rivales, que atrae a más multitudes y que no es un político, una clase a la que califica de corrupta.

A menudo hace campaña con figuras clave en el círculo de Trump y hace campaña con fuertes temas cristianos, incluyendo oraciones en los eventos de su campaña, salpicando su discurso con citas de la Biblia y llamando a ayunar durante los últimos 21 días de las primarias.

“Entonces, mantengámonos firmes juntos, recuperemos nuestro estado, y cuando se restablezca Pensilvania, creo que habrá un renacimiento aquí como nunca antes hemos visto”, dijo Mastriano a una audiencia el lunes en Somerset en su recorrido de una semana en autobús. “Y llevará a nuestra nación de regreso a donde debe estar, en Dios”.

Un ciclo de elecciones generales traerá nuevos desafíos para Mastriano.

Ha evitado en gran medida hablar con los medios de comunicación independientes, incluidos NBC10 y The Associated Press, y ha prohibido a los reporteros participar en los eventos de su campaña. Su no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre varios temas en los últimos meses. La semana pasada, participó en el podcast conservador Delaware Valley Journal antes de tener lo que la organización llamó un “colapso” y colgar después de 20 minutos.

Mientras tanto, Shapiro ha unificado al Partido Demócrata y sus aliados.

Dave Ball, presidente del Partido Republicano de Washington County, dijo que a muchos republicanos les preocupa que el atractivo de Mastriano sea limitado.

Pero, dijo, los republicanos necesitarán a Mastriano y sus votantes, y viceversa, para vencer a Shapiro, sin importar quién gane las primarias.

“Será mejor que todo el partido republicano esté detrás de quien sea el ganador”, dijo Ball, “porque Josh Shapiro todavía está allí”.