Senador busca instalar plan de auditoría electoral

Siguiendo los pasos de los republicanos del Senado de Arizona, el Senado controlado por los republicanos de Pensilvania está considerando una investigación sobre cómo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales del año pasado, una búsqueda impulsada por las afirmaciones infundadas del ex presidente Donald Trump de que el fraude estaba detrás de su derrota en el estado.

Cualquier citación emitida por el Senado para una "auditoría electoral" al estilo de Arizona enfrentará la oposición estridente de los demócratas, cuestiones legales y casi con certeza desafíos en los tribunales de Pensilvania, mientras las batallas por las leyes electorales se desatan en los estados indecisos y el Congreso, estimuladas por las falsedades de Trump.

Los republicanos del Senado han guardado silencio sobre sus deliberaciones internas.

El senador Doug Mastriano, una fuerza en ascenso en los círculos ultraconservadores de Pensilvania que ha hablado de su deseo de llevar una auditoría al estilo de Arizona a Pensilvania, dirigió una sesión informativa privada el miércoles para senadores republicanos sobre su plan.

En Arizona, el Senado estatal usó su poder de citación para tomar posesión de más de dos millones de boletas y las máquinas que las contaron, junto con datos informáticos.

Mastriano también solicitó asesoramiento legal de un bufete de abogados con sede en Filadelfia sobre el caucus republicano del Senado utilizando dinero privado para financiar consultores y abogados. La carta de respuesta del bufete de abogados, fechada el martes, fue obtenida por The Associated Press.

En la carta, el bufete de abogados discutió la legalidad de usar dinero de una organización privada sin fines de lucro "para pagar los gastos de los proveedores, incluidos un consultor y un abogado" como parte de una "investigación de supervisión" de las elecciones de 2020 dirigida por el perfil bajo comité que preside Mastriano.

"Si bien no podemos predecir cómo la Corte Suprema de Pensilvania decidiría el asunto, en nuestra opinión, con un grado razonable de certeza legal, la ley de Pensilvania no prohíbe que el Caucus o el Comité acepten o se beneficien de tal apoyo financiero", declaró por escrito el abogado Bruce S. Marks.

La carta decía que "el propósito de la investigación es desarrollar una legislación que mejore la participación de los votantes y la integridad electoral".

Mastriano no devolvió las llamadas telefónicas. En una llamada telefónica el viernes, Marks, que trabajó legalmente para la campaña de Trump después de las elecciones de 2020, confirmó que escribió la carta, pero por lo demás se negó a comentar.

Mastriano, quien preside el Comité de Operaciones Intergubernamentales del Senado, teóricamente podría emitir citaciones a los condados con un voto mayoritario de su comité. Los bastiones demócratas de Filadelfia y el condado de Allegheny, hogar de Pittsburgh, podrían ser los principales objetivos.

Se podrían exigir máquinas de votación, papeletas y otros registros electorales. El proceso podría costar millones de dólares. En Arizona, los republicanos del Senado aportaron $150,000 para ayudar a pagar la auditoría, pero el contratista principal, Cyber ​​Ninjas, y los republicanos no dicen quién o qué organizaciones están financiando el resto de la operación o cuánto está costando.

Mastriano, quien ha ayudado a difundir teorías de conspiración sobre el fraude generalizado en las elecciones, viajó a Arizona en junio para ver la auditoría de primera mano.

“Llevaremos la información a los líderes del Senado, les informaremos sobre el camino a seguir y luego, con suerte, podemos encontrar un enfoque aquí para asegurarnos de que todas las personas en Pensilvania puedan estar seguras de que tienen un voto y cuenta ”, dijo Mastriano a un presentador de radio de WEEO-FM el mes pasado.

La consideración republicana de una auditoría electoral en Pensilvania se produce cuando los partidarios de Trump han presionado para que se realicen auditorías y revisiones de las boletas en los campos de batalla políticos en un intento por encontrar pruebas de que la victoria de Biden fue ilegítima.

Ninguna junta electoral del condado, fiscal o funcionario estatal ha expresado su preocupación por ningún tipo de fraude electoral generalizado en las elecciones de noviembre en Pensilvania, un estado crucial que el demócrata Joe Biden ganó por más de 80,000 votos, o poco más de un punto porcentual.

Los esfuerzos de Trump para anular la victoria de Biden han sido rotundamente rechazados por los tribunales de todos los niveles, incluidos los jueces designados por el ex presidente. El fiscal general de Trump también ha dicho que no hubo un fraude generalizado en Estados Unidos que hubiera cambiado los resultados de las elecciones.

La senadora Camera Bartolotta, republicana por Washington, dijo que sintonizó parte de la presentación de Mastriano el miércoles.

"No conozco los entresijos. No sé quién pagará una auditoría. No sé qué tan extenso podría ser ”, dijo Bartolotta. "Sé que hay millones de residentes de Pensilvania que tienen preguntas e inquietudes y que hay una falta de confianza".

Dijo que no estaba segura de cuál podría ser el próximo paso. Pero, dijo, quería asegurarse de que los contribuyentes estatales no asumieran el costo.

"Quiero estar absolutamente seguro de que todo lo que estamos haciendo, si es que se hace algo, se hace de manera legal y es constitucional", dijo Bartolotta.

Los críticos dicen que una auditoría electoral es duplicada, dados los requisitos legales para que cada condado y el estado revisen los resultados de las elecciones para verificar su exactitud e investiguen cualquier discrepancia. Mientras tanto, los demócratas culpan a Trump y a los republicanos por difundir mentiras sobre las elecciones que han sembrado la desconfianza entre los votantes.

Las reglas oficiales del Senado de Pensilvania otorgan a sus comités amplia autoridad para emitir citaciones a “cualquier agencia pública” en el estado.

El líder de la minoría del Senado, Jay Costa, demócrata de Allegheny, dijo que no estaba al tanto de un plan republicano del Senado, pero cuestionó si el comité de Mastriano tenía autoridad sobre el tema de las elecciones para emitir legalmente tales citaciones. Tradicionalmente, un comité del Senado diferente ha manejado los asuntos electorales.

Los demócratas del Senado pueden impugnar las citaciones en el Senado estatal y en los tribunales, dijo Costa.