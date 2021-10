Shapiro se aparta de estrategia sobre el cambio climático de Wolf

Josh Shapiro, el candidato demócrata a gobernador en Pensilvania, de apartó del gobernador Tom Wolf en cuanto a su plan para luchar contra el cambio climático en medio del fuerte y sostenido rechazo que ha recibido de la construcción de sindicatos que han apoyado durante mucho tiempo a los candidatos del partido a gobernador.

Wolf, un compañero demócrata que ha respaldado a Shapiro, el fiscal general del estado durante dos períodos, ha trabajado durante dos años para finalizar las regulaciones para hacer de Pensilvania el primer estado importante de combustibles fósiles en adoptar una política de fijación de precios del carbono al imponer un precio a las emisiones de dióxido de carbono de plantas de energía.

Wolf lo ha llamado un "enfoque histórico, proactivo y progresivo que tendrá impactos ambientales, de salud pública y económicos positivos significativos".

Pero Shapiro, en un comunicado de su campaña política, sugirió que el plan de Wolf, que implica unirse al consorcio multiestatal, la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero o RGGI, no satisface las críticas de que dañará la industria energética del estado al aumentar los precios de la electricidad y hacer poco para reducir los gases de efecto invernadero.

"Necesitamos tomar medidas reales para abordar el cambio climático, proteger y crear empleos energéticos y garantizar que Pensilvania tenga energía confiable, asequible y limpia a largo plazo", dijo Shapiro en el comunicado. "Como gobernador, implementaré una estrategia energética que pasa esa prueba, y no tengo claro que RGGI lo haga".

Eso, dijo, "es una determinación que tomaré como gobernador, en estrecha consulta con los trabajadores y las comunidades afectadas".

Incluso si gana las elecciones del próximo año, Shapiro, como fiscal general del estado, podría estar antes de esa fecha en la posición de emitir un juicio legal sobre la regulación del precio del carbono de Wolf.

Shapiro, considerado el candidato demócrata probable para suceder a Wolf, ha recaudado un poco más de nueve millones este año, dijeron portavoces de su campaña la semana pasada. Aproximadamente dos millones de eso provienen de los sindicatos.

Shapiro ha hecho comentarios similares anteriormente, tanto al Indiana Gazette como a los funcionarios del sindicato de Boilermakers. El día que Shapiro anunció formalmente su candidatura, el 13 de octubre, almorzó en el pabellón del sindicato de electricistas en Pittsburgh, donde le preguntaron sobre su puesto.

“Me dijo que no representa a RGGI tal como está ahora y siente que debería pasar por la Legislatura”, dijo el martes John Hughes, gerente comercial de Boilermakers Local 154. “Deberíamos llevar a todos a la mesa y hablar de ello. … Le dije: 'Vamos a apoyar al tipo que no apoya a RGGI', y él me dijo: 'No puedo apoyarlo como está'".

Wolf dijo el martes que aún espera que su plan entre en vigencia el próximo año. Por ahora, el plan de Wolf enfrenta una sólida oposición de los republicanos en la Legislatura.

Los republicanos que controlan la Legislatura pueden detener la regulación del precio del carbono de Wolf si logran ganarse a suficientes demócratas para reunir mayorías a prueba de veto tanto en la Cámara como en el Senado.

La regulación de Wolf también enfrenta litigios de opositores que cuestionan su legalidad, y la oficina de Shapiro podría tener la tarea de defenderla en los tribunales.

Pensilvania, densamente poblada y rica en combustibles fósiles, ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores contaminadores y productores de energía del país, y el jurado está deliberando sobre si un programa de fijación de precios del carbono en las centrales eléctricas reduciría significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Su efectividad podría depender de dónde se establezcan los límites de emisiones y si el dinero de los créditos de emisiones se gasta sabiamente en programas de energía limpia y eficiencia energética.

La regulación del precio del carbono de Wolf tiene un amplio apoyo de los grupos de defensa del medio ambiente y, en teoría, la electricidad de los generadores de energía solar, eólica y nuclear se volvería más competitiva en costos en los mercados de la electricidad.

En algunos casos, el plan de Wolf recibió el apoyo de patrocinadores de plantas de gas natural de mayor eficiencia y sindicatos involucrados en proyectos de energía renovable. También motivó al propietario con sede en Ohio de la central eléctrica Beaver Valley de propulsión nuclear a posponer los planes para cerrar la planta.

Los defensores del carbón dicen que el plan cerrará prematuramente las minas de carbón y las centrales eléctricas de carbón en Pensilvania, mientras que muchos en la industria del gas natural se han opuesto.