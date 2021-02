Tribunal Superior rechaza casos de impugnación electoral de Trump

La Corte Suprema rechazó el lunes varios casos relacionados con las elecciones de 2020, incluidas las disputas de Pensilvania que habían provocado división entre los jueces justo antes de las elecciones.

Los casos que los jueces rechazaron involucraron impugnaciones electorales presentadas por el ex presidente Donald Trump y sus aliados en cinco estados que ganó el presidente Joe Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Aparte de las disputas de Pensilvania, la decisión de los jueces de no escuchar los casos no fue sorpresa. El tribunal no había tomado ninguna medida anteriormente en esos casos y en enero había rechazado las peticiones de que los casos se aceleraran, sugiriendo nuevamente que los jueces no estaban interesados ​​en escucharlos.

Al mismo tiempo, la decisión de los jueces de no escuchar las disputas de Pensilvania que involucran un desafío republicano al poder de los tribunales estatales sobre las elecciones federales continuó provocando fuertes sentimientos en algunos de los jueces. El lunes, tres de los nueve magistrados dijeron que el tribunal debería haber abordado el tema.

"Una decisión en estos casos no tendría ninguna implicación con respecto a las elecciones de 2020… Pero una decisión proporcionaría una guía invaluable para las elecciones futuras", escribió el juez Samuel Alito. El juez Clarence Thomas y el juez Neil Gorsuch también habrían abordado el tema.

Thomas escribió que la corte estaba invitando a "más confusión y erosión de la confianza de los votantes" al no abordar el tema.