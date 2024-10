Hora cero para registrarse para votar en Pensilvania

Si todavía no te has registrado para votar en Pensilvania y quieres ejercer el sufragio tienes hasta el lunes 21 de octubre 2024.

Estas son las personas hábiles para registrarse:

Residentes del estado

Ten en cuenta que no puedes votar si no estás registrado. Esto no tiene nada que ver con tu afiliación política.

Si ya estás registrado, puedes presentarte el cinco de noviembre en tu lugar asignado para votar. También puedes llevar tu boleta por correo a un centro de votación si es que no pudiste entregarla en un buzón designado. Pulsa aquí para registrarte para votar.

La opción de solicitar la boleta para votar por correo está disponible hasta el martes 29 de octubre de 2024. Si no te ha llegado el documento por correo todavía puedes solicitarla aquí.

Toda boleta debe ser entregada en o antes del día de elecciones. La recomendación principal es que hagas un plan en o antes de las elecciones presidenciales para que tengas todo listo. Busca aquí dónde te toca votar.

Te queda poco tiempo y si tienes dudas adicionales, tenemos respuestas en nuestra guía electoral.

