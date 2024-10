Video viral de papeletas de Bucks County con votos de Trump destruidas es falso

Las autoridades afirman que un video viral que muestra papeletas en el condado de Bucks, Pensilvania, con votos para Donald Trump destruidos es falso.

Los investigadores afirman que los funcionarios federales están trabajando para determinar quién creó el video que muestra la destrucción de papeletas en Bucks County, Pensilvania.

El video, que parece mostrar a un trabajador rompiendo papeletas que tienen un voto para Donald Trump como presidente, ha circulado por las redes sociales. La Fiscalía del Distrito del Condado de Bucks dijo que ese incidente nunca ocurrió y que el video es inventado.

"Nuestra investigación ha concluido que el vídeo fue fabricado en un intento de socavar la confianza en las próximas elecciones", escribió un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Bucks.

La Fiscalía del Distrito dijo que el FBI está investigando actualmente la fuente del video fabricado.

Shyam Sundar, director del Centro de Inteligencia Artificial Socialmente Responsable de la Universidad Estatal de Pensilvania, dijo que los videos políticos falsos no solo generan desconfianza en el proceso electoral, sino que también pueden conducir a la violencia.

“Lo que sucede es que cualquiera que tenga una computadora y una cámara puede manipular imágenes fácilmente. Y lo desafortunado es que los videos falsos son significativamente más creíbles que el texto falso”, dijo Sundar. “Pueden y ya han tenido impacto en las elecciones de todo el mundo. Varias elecciones se han visto afectadas por esta tecnología deepfake, sobre todo en Brasil y Sudamérica”.

Sundar también comentó que es difícil discernir la verdad de las mentiras, especialmente en video, cuando estamos inundados de información en las redes sociales.

“La gente reacciona de manera muy inmediata y contundente cuando lo ve con sus propios ojos y tiende a no descreer de lo que ven sus propios ojos”, dijo Sundar.

La Junta Electoral del Condado de Bucks, así como las oficinas republicanas y demócratas del Condado de Bucks, emitieron declaraciones denunciando el video falso.

