Voto latino en Pensilvania sería barómetro en las elecciones presidenciales

El voto latino podría decidir el triunfo o la derrota de cualquiera de los candidatos en Pensilvania si es que se repite la historia del 2016.

Y es que, según simulaciones del comportamiento del sufragio de los hispanos, llevadas a cabo por EquisLabs y People For the American Way, tanto los hispanos como los negros deben ejercer su derecho para contrarrestar la oleada de votantes blancos.

“Hasta el momento vemos buen apoyo a Joe Biden en Pensilvania de parte de todos los grupos de votantes, pero si los electores blancos vuelven a ejercer el voto como en el 2016, para cuando estaban Clinton y Trump, es necesario la unión de los negros y los latinos”, destacó Carlos Odio, analista de EquisLabs.

Los analistas, quienes llevaron a cabo un panel de preguntas y respuestas el lunes para dar a conocer los hallazgos de su investigación, recalcaron que sus presunciones forman parte de análisis del comportamiento de los votantes, pero que de igual forma no es final y firme y puede variar por muchos factores.