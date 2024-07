Gobernador de California elogia al presidente Biden

El gobernador Gavin Newsom elogió al presidente Joe Biden el domingo en una declaración emitida minutos después del anuncio de Biden de que abandonará la carrera presidencial.

Newsom, cuyo nombre se encuentra entre los considerados un posible reemplazo de Biden en las elecciones de noviembre, calificó a Biden como un “presidente extraordinario que hace historia”.

“El presidente Biden ha sido un presidente extraordinario que ha hecho historia: un líder que ha luchado duro por los trabajadores y ha logrado resultados sorprendentes para todos los estadounidenses”, dijo Newsom. "Pasará a la historia como uno de los presidentes más impactantes y desinteresados".

Biden hizo el anuncio en una carta publicada en las redes sociales. Se produce después de una creciente presión dentro de su propio partido para retirarse de la carrera presidencial contra el candidato republicano Donald Trump.

El presidente de 81 años también anunció su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, exsenadora estadounidense por California y exfiscal general del estado.

"Duro. Intrépido. Tenaz. Con nuestra democracia en juego y nuestro futuro en juego, nadie es mejor para procesar el caso contra la visión oscura de Donald Trump y guiar a nuestro país en una dirección más saludable que el vicepresidente de Estados Unidos", dijo Newsom.

Newsom, de 56 años, ha expresado durante mucho tiempo su apoyo a Biden, incluso después del debate del 27 de junio que fue ampliamente visto como un punto de inflexión clave en la campaña de reelección de Biden. Se unió a la campaña electoral, reuniendo apoyo en Pensilvania, Michigan y New Hampshire.

Newsom y Harris, de 59 años, son figuras de alto perfil cuyos caminos se han cruzado durante años en la política de California. Harris era fiscal de distrito de San Francisco al mismo tiempo que Newsom era alcalde de la ciudad.

El ascenso político de Harris comenzó como fiscal en el condado de Alameda a principios de los años 1990. Fue elegida fiscal general de California en 2010 y ganó la reelección en 2024. Fue senadora estadounidense por California de 2017 a 2021.

En un comunicado emitido el domingo, llamó patriota a Biden y le agradeció su respaldo.

“Me siento honrado de contar con el respaldo del presidente y mi intención es obtener y ganar esta nominación”, dijo Harris. “Durante el año pasado, viajé por todo el país, hablando con los estadounidenses sobre la elección clara en esta elección trascendental. Y eso es lo que seguiré haciendo en los próximos días y semanas. Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata (y unir a nuestra nación) para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025".

Después del trascendental anuncio de Biden, la atención se centra en la Convención Nacional Demócrata dentro de un mes en Chicago. La decisión sobre quién reemplazará a Biden en la lista se hará oficial en lo que será una convención del partido sin precedentes, programada del 19 al 22 de agosto.

Senadora estadounidense Laphonza Butler

“Nuestra nación tiene una deuda de gratitud con el presidente Biden por su servicio y patriotismo, especialmente al tomar una decisión tan difícil. Gracias a su liderazgo, el pueblo estadounidense ha sido testigo de inversiones históricas en educación, infraestructura y mucho más. La amenaza a todo ese progreso persiste y ahora debemos hacer todo lo posible para garantizar que la vicepresidenta Harris tenga éxito.

No hay nadie mejor preparado para este desafío”.

Senador estadounidense Alex Padilla

"Hoy, el presidente Biden puso a nuestro país en primer lugar, como lo ha hecho a lo largo de su carrera de servicio público".

Representante Darrell Issa (Distrito R-48)



"Hemos tenido cuatro años de caos demócrata: en la frontera, en los negocios, en el extranjero, en nuestras escuelas y en nuestras calles. Joe Biden y Kamala Harris lideraron todo".

Representante Ted Lieu (D-Torrance)

“El presidente Biden pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de nuestro gran país. (Él) tomó una nación afectada por la pandemia y le dio la vuelta a nuestro país, marcando el comienzo de un crecimiento masivo del empleo, infraestructura y una revolución tecnológica y de energía limpia.

Gracias, señor presidente”.

Representante Mike Levin (D-Dana Point)

Levin calificó la decisión de Biden como “increíblemente patriótica y lo correcto”. Puso al país en primer lugar. Quiero agradecer al presidente Biden por sus décadas de servicio público a nuestro país y su presidencia histórica. Ha dirigido nuestro país con valentía, convicción y fuerza inquebrantables. Nuestra nación, y todo el mundo libre, está mejor gracias a su liderazgo”.

Representante Jimmy Gómez (D-Los Ángeles)

Gómez dijo que Biden estaba “dando prioridad al pueblo estadounidense y haciendo todo lo posible para asegurar el futuro más fuerte, brillante y estable para nuestra nación. Con corazón y humildad, el presidente ha utilizado su tiempo en la Casa Blanca para iniciar un cambio transformador… La decisión del presidente de hacerse a un lado es más grande que una elección o un candidato: se trata del tipo de país que queremos ser en el largo plazo. Ahora es el momento de unificarnos y continuar la lucha de larga data de los demócratas por los trabajadores en todo el país”.c

Representante Nanette Barragán (D-San Pedro)

Barragán dijo que Biden “ha sido uno de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos. Estoy orgulloso de haber trabajado así.

estrechamente con su administración en muchos de estos logros históricos. Los demócratas trabajarán para garantizar que su legado sea seguro y apoyarán (al presidente) y a Kamala Harris mientras el partido avanza, unificado, en nuestros esfuerzos por poner al pueblo estadounidense por encima de la política”.

Representante Robert García (D-Long Beach)

“Ha sido un honor apoyar (a Biden y Harris) desde el primer día. Ahora debemos unirnos en torno a nuestro vicepresidente y derrotar a Donald Trump. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú? ¡Vamos!''

Representante Katie Porter (D-Irvine)

“Espero que tengamos un proceso que dé energía al electorado para prepararnos para la victoria en noviembre. Espero que la vicepresidenta Harris presente su caso ante los votantes y apoyaré a nuestro candidato en todo lo que pueda para mantener la Casa Blanca”.

Representante Sydney Kamlager-Dove (D-Los Ángeles)

Kamlager-Dove dijo que Biden “se presentó ante los afroamericanos después de que el presidente Trump los olvidara durante cuatro años. Bajo el presidente Biden, las empresas negras han aumentado un 40%, la riqueza de los negros ha aumentado un 60% y el desempleo de los negros se encuentra en la tasa más baja de la historia. Ha nombrado a más jueces negros que cualquier otro presidente, incluido el juez de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson. Y, por primera vez en la historia, una mujer negra es nuestra vicepresidenta. La administración Biden-Harris quedará consagrada en los libros de historia como una de las administraciones más progresistas y exitosas de la historia”

Representante Linda Sánchez (D-Whittier)

“Hemos logrado avances históricos en la lucha contra el cambio climático, la reconstrucción de nuestra economía y nuestra infraestructura y la elevación de millones de estadounidenses, en particular las familias de clase trabajadora y las comunidades de color. Dejará el cargo y el servicio público con un legado de logros progresistas que pocos presidentes pueden rivalizar en la historia moderna”.