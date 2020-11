Christie a Trump: “no podemos respaldarte ciegamente sin pruebas”

NUEVA JERSEY - El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aliado durante mucho tiempo del presidente Donald Trump, dijo que el mandatario necesita mostrar pruebas de sus diversas afirmaciones de fraude electoral o, de lo contrario, los republicanos "ya no pueden hacer esto".

"Fue tan importante desde el principio decirle al presidente: 'Si su base para no conceder es que hubo fraude electoral, muéstrenos'", dijo Christie en el programa This Week de ABC. "Muéstranos, porque si no puedes mostrarnos, no podemos hacer esto. No podemos respaldarte ciegamente sin pruebas".

Joe Biden fue proyectado el sábado, por nuestra cadena hermana NBC news, como ganador de la presidencia después de obtener más de 270 votos en el Colegio Electoral. Sin embargo, el presidente Trump aún no ha concedido la contienda y continúa afirmando que ganó las elecciones mientras promueve acusaciones infundadas de fraude electoral.

"Espero que más republicanos se muevan en la dirección de decir las cosas, no que no apoyamos al presidente porque ha sido amigo mío durante 20 años, pero la amistad no significa que estés ciego", agregó Christie. "La amistad significa que escucharás a alguien, le darás su oportunidad, y si no presenta la prueba, entonces es hora de seguir adelante".

Pocos republicanos electos han felicitado a Biden por su victoria hasta ahora, entre ellos los senadores Mitt Romney, republicano por Utah y Lisa Murkowski, republicana por Alaska. Algunos, como el senador republicano Lindsey Graham, han ido en la dirección opuesta, instando a Trump el domingo a "luchar duro" y no ceder.