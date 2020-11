“Muy inquietante”: senador republicano por Pensilvania se distancia de acusaciones de Trump

Un senador republicano dijo el viernes que no vio evidencia para apoyar la afirmación infundada del presidente Donald Trump de que los demócratas están tratando de "robarse" las elecciones, incluso cuando los líderes republicanos adoptaron un tono más neutral, y otros instaron a la Casa Blanca a luchar.

El senador Pat Toomey de Pensilvania, cuyo estado es un campo de batalla clave en las elecciones presidenciales, calificó la afirmación de fraude del presidente de "muy inquietante".

"Simplemente no hay evidencia que nadie me haya mostrado de corrupción o fraude generalizados", dijo Toomey a "CBS This Morning".

“El discurso del presidente anoche fue muy perturbador para mí porque hizo acusaciones muy, muy serias sin ninguna evidencia que lo respaldara”, dijo Toomey.

Toomley añadió: “voté por el presidente Trump. Respaldé al presidente Trump. Quiero que el próximo presidente sea la persona que gane legítimamente el Colegio Electoral y aceptaré a quien sea ”.

Trump, quien se ha quejado durante semanas del voto por correo, intensificó sus acusaciones el jueves por la noche y dijo en la Casa Blanca que el proceso de escrutinio de las papeletas es injusto y corrupto. Trump no respaldó sus afirmaciones con ningún detalle o evidencia, y los funcionarios estatales y federales no han informado de ningún caso de fraude electoral generalizado.

Algunos líderes republicanos, sin embargo, han apoyado las palabras del presidente. La división mostró el control que Trump todavía tiene en su partido, particularmente después de que los republicanos en el Congreso obtuvieron escaños en la Cámara y el Senado para la reelección junto al presidente.