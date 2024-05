Acusan a agente de inmigración de tomar fotos bajo la falda de una asistente de vuelo

MIAMI, Florida - Un agente federal de inmigración enfrenta una posible condena a prisión tras ser acusado de usar la cámara de un teléfono celular para tratar de tomar fotos bajo la falda de una asistente de vuelo cuando él escoltaba a un inmigrante que sería deportado.

Billy Olvera, de 48 años, fue acusado el miércoles en el tribunal federal de Miami de interferir con la tripulación de un vuelo —un delito punible con hasta 20 años de prisión, aunque es poco probable que la sentencia del agente , que reside en Laredo, Texas, sea tan larga. Dicha sentencia está programada para el mes de agosto, y se encuentra libre bajo fianza.

El 6 de noviembre de 2023, Olvera, agente de deportación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se encontraba junto con el migrante a bordo de un vuelo de American Airlines que iba de Dallas a Miami, cuando una asistente de vuelo notó que, cada vez que pasaba junto a él, el agente colocaba su teléfono celular en el pasillo dirigido hacia el techo, señaló la fiscalía.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Ella avisó a un colega, que lo grabó la siguiente vez que la víctima pasó junto a él. Luego, ambos notificaron al piloto, quien alertó a la policía. Olvera fue arrestado una vez que el avión aterrizó en Miami. Al revisar su teléfono, se encontraron numerosas fotos y videos de la víctima y otras, que fueron intentos de tomar fotografías bajo su falda.

“El señor Olvera está sinceramente arrepentido. El señor Olvera lamenta profundamente sus acciones e implora el perdón de todas las personas involucradas”, dijo el viernes a The Associated Press su abogado, Robert Malove, quien indicó que no hay planes para apelar el veredicto.

Hasta el viernes, autoridades de migración no habían respondido a un correo electrónico para pedir sus comentarios sobre si Olvera aún trabaja para el ICE y si tiene antecedentes de conducta inapropiada.