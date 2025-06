Niño muere atropellado cuando caminaba a una tienda; ahora sus padres enfrentan cargos

Los padres de un niño de 7 años que murió horas después de ser atropellado por un automóvil, fueron acusados de homicidio involuntario después de permitir que él y su hermano de 10 años caminaran a casa sin la compañía de un adulto desde una tienda de comestibles cercana.

Jessica Ivey y Samuele Jenkins fueron acusados dos días después de que su hijo Legend muriera por las heridas causadas al ser impactado por un Jeep el 27 de mayo en Gastonia, una ciudad rural en Carolina del Norte. El conductor de 76 años no enfrentará ningún cargo.

La tienda Food Lion está a dos cuadras de su casa.

Los padres dijeron que los niños estaban con su madre cuando pidieron encontrarse con su padre en la tienda, y ella les permitió irse, según The Gaston Gazette. Los hermanos tuvieron que cruzar una carretera concurrida de cuatro carriles, pero intentaron hacerlo en el paso peatonal.

Testigos dijeron a WSOC-TV de Charlotte que Legend se metió a la calle mientras su hermano mayor intentaba detenerlo.

Jenkins dijo que estaba hablando por teléfono con su hijo mayor cuando el niño más pequeño fue impactado.

“Escuché a mi hijo mayor gritar, ‘¡Legend, no!’ así que colgué y corrí. Solo corrí para encontrarlos”, dijo a la estación de televisión local.

Dos días después, la policía de Gastonia arrestó a los padres, quienes están detenidos con una fianza de $1.5 millones.

“En tales casos, los adultos deben ser responsables de sus responsabilidades para garantizar un entorno seguro para sus hijos”, dijo la policía en un comunicado.

La policía de Gastonia se negó a comentar a NBC News, pero dijo en un comunicado que “no hay evidencia de exceso de velocidad o mala conducta por parte del conductor, por lo tanto, no se han presentado cargos. El conductor sigue cooperando y el incidente sigue bajo investigación activa por la División de Tráfico del Departamento de Policía de Gastonia”.

Los defensores públicos de los padres no respondieron a una solicitud de comentarios el miércoles.

Ivey, la madre, dijo a WSOC antes de su arresto que era la primera vez que dejaba que los niños caminaran solos.

“Fue devastador, todavía estoy en shock, estoy en shock”, dijo. “Es difícil, no he dejado de llorar; mi esposo no ha dejado de llorar. Honestamente, quiero justicia para mi bebé”.

Summer Williams estaba en su auto y fue testigo del evento. Ella dijo a WSOC que Legend, aparentemente sin darse cuenta del tráfico que se aproximaba, saltó a la calle para sorpresa de su hermano, quien intentó detenerlo. Williams dijo que estuvo al niño hasta que llegaron los paramédicos.

“Incluso por la noche, todavía veo su cara”, dijo. “Solo dejándole saber que alguien estaba allí y que no estaba solo. ‘Quédate con nosotros, cariño. Vas a estar bien. Quédate con nosotros’”, dijo Williams que le dijo al niño.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.