Adoptado ilegalmente: hombre de EEUU se reencuentra con su familia biológica en Latinoamérica 43 años después

CALIFORNIA - Un emotivo reencuentro tuvo un residente de California con su familia biológica de Chile, tras 43 años sin conocer su verdadero origen. Él es uno de los 20,000 infantes que habrían sido adoptados ilegalmente en el país sudamericano, entre 1973 y el 2000.

Fue separado de los brazos de su madre cuando apenas era un recién nacido. Pero el pasado 11 de abril pudo conocer a su familia biológica, que vive en Cañete, en el sur de Chile.

Este martes, y a través de una videollamada, Scott contó que sus días en el país sudamericano han sido una montaña rusa de emociones y de experiencias.

Aunque siempre supo que había sido adoptado desde Chile, desconocía que la adopción fuera ilegal. En el 2007 intentó buscar a su madre biológica, sin embargo, en esa oportunidad sólo escuchó "mentiras por parte de las instituciones chilenas", afirmó.

Pasaron 10 años y en un nuevo intento por conocer su origen, contactó a la organización no gubernamental (ONG) Nos Buscamos, quienes se encargan de resolver casos como el suyo.

"Mi familia de aquí es increíble", dijo tras ser recibido por sus familiares en el aeropuerto de Santiago. Y no para de recibir abrazos, aseguró el hombre, quien creció en San Francisco.

De acuerdo a la investigación realizada por la Fundación Nos Buscamos, su madre, Rosa Mardones, habría sido engañada por una supuesta trabajadora social, quien hizo firmar a la mujer los papeles de adopción sin ella saberlo.

"Hay días que pienso en la vergüenza y culpa que tiene que haber sentido de haber sido engañada entregando a su único hijo", comentó Scott. Y agregó que se ha enterado de que por muchos años a su mamá le gustaba ir al aeropuerto sólo a mirar; observar el entrar y salir.

Scott Lieberman, de bebé, creció en San Francisco, California. Crédito: Myheritage.com/ONG Nos Buscamos

"Mirando hacia atrás pensamos que ella estaba buscando algo, esperando encontrar algo", agrega Lieberman.

La alegría de todo el reencuentro se quiebra cuando piensa que su madre biológica ya no está, y no alcanzó a conocerla. Rosa Mardones murió de cáncer el 2015 y nunca supo que su hijo fue adoptado y llevado a Estados Unidos.

ADOPCIONES ILEGALES

La organización no gubernamental (ONG), Nos Buscamos, y MyHeritage, hicieron posible el reencuentro. Constanza del Río, directora de la ONG, cuenta que con muy pocos recursos han podido resolver 400 casos de adopción ilegal, y siguen cobijando la esperanza de miles que buscan sus orígenes.

De acuerdo a informes oficiales y ratificado por la ONG, se habrían cometido unas 20 mil adopciones de forma ilegal, entre 1973 y 2000, en Chile.

Contanza del Río afirma que esto no ha terminado, "porque la adopción ilegal en Chile no es delito, no está tipificado como tal".

Muchos no saben que su adopción se hizo de forma ilegal, y de pronto tienen cientos de llamados desde Bélgica, Suecia, Estados Unidos, España o Italia, agregó la directora de la fundación.

"Lamentablemente no tenemos apoyo del gobierno de Chile. Lo hacemos con puro voluntariado", dijo. Y así lo reconocieron Scott y y su media hermana Jenny durante la entrevista.

"Ellos nos dan vida", afirmó Jenny Escalona desde el sur de Chile.

Los medio hermanos visitaron la tumba de su madre, Rosa Mardones, y vivieron un emotivo momento pensando en lo duro que debió ser para la mujer. Desde allí, intentan conectarse con su historia y su vínculo, el que parece que nunca se perdió. Jenny tenía un año y 7 meses cuando Scott estaba en el vientre de su madre.

"Es como si siempre hubiera estado ahí. Ahora se cierra el ciclo", admitió Escalona Mardones.