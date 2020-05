Ahmaud Arbery murió a tiros en febrero ¿por qué se demoraron más de dos meses en presentar cargos?

Tres hombres ejecutaban una “persecución en caliente” de un joven afroamericano el pasado 23 de febrero, quien ellos alegan encajaba con la descripción de un sospechoso de robo, según la Oficina del Fiscal del condado de Waycross en Georgia. Este joven, identificado como Ahmaud Arbery, de 25 años, murió a tiros ese día. Ahora, más de dos meses después del incidente, y tras la “viralización” de un video, dos de esos hombres se encuentran tras las rejas enfrentando cargos de asesinato y agresión con agravante. ¿Pero qué ha retrasado tanto la investigación?

Con el coronavirus dominando las noticias y alterando la vida de todos en Estados Unidos, el tiroteo de Arbery inicialmente atrajo poca atención fuera de Brunswick, a unas 70 millas al sur de Savannah, una ciudad de aproximadamente 16,000 residentes. Pero la semana de lo que hubiese sido el cumpleaños 26 del joven, un video del incidente fue compartido con furor en redes sociales, incluso por celebridades como Lebron James, provocando indignación nacional.

"Somos cazados literalmente todos los días/cada vez que pisamos fuera de la comodidad de nuestras casas. Ni siquiera podemos salir a correr", escribió James en Instagram.

El video habría sido revelado el martes, 5 de mayo, por el abogado Alan Tucker que no representa a nadie en el caso. Según The New York Times, los sospechosos habían consultado con Tucker sobre el caso informalmente. Al parecer, el abogado lo publicó para despejar las dudas sobre lo eventos. “No eran dos hombres con una bandera confederada en el baúl de su camioneta disparando a un trotador en su espalda”, dijo Tucker al medio.

La investigación dirigida por las autoridades locales parecía haberse estancado y, en medio de la polémica nacional, el caso se elevó a la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés). Dos días después de hacerse cargo, GBI arrestó este jueves a Gregory y Travis McMichael, un padre e hijo. Gregory, de 64 años, era un investigador retirado que trabajó hasta mayo 2019 en la Oficina del Fiscal del distrito de Brunswick. Debido a este vínculo, la fiscal Jackie Johnson se recusó del caso, el 27 de febrero. Gregory también previamente era un oficial de la policía para el Condado de Glynn.

En el video, grabado con un teléfono celular por Bryan William, un amigo de los McMichael, se aprecia a Arbery trotando por una calle residencial. Luego el joven se encuentra con la camioneta detenida de los McMichael y la supera.

Es en ese momento cuando Travis, el hijo, que era el conductor, se enzarza armado con Arbery y se escuchan tres disparos hasta que el joven afroamericano cae abatido al suelo. Su padre, también armado, presenció lo ocurrido parado en la batea de la camioneta. Aunque los hombres tenían armas al aire libre, al no ser criminales con delitos mayores, esto es legal bajo las leyes de Georgia.

Según declararon los McMichael a la Policía tras el suceso, lo persiguieron y le dispararon porque creyeron que coincidía con un sospechoso de robos del vecindario, sin embargo la familia Arbery asegura que el joven, un exjugador de fútbol americano, tan solo estaba practicando deporte.

Aunque los arrestos fueron bien recibidos esta semana, la familia de Arbery y sus partidarios expresaron su frustración por la larga espera y temen que el sistema de justicia les falle.

"Es una vergüenza que haya tomado más de dos meses arrestar a los verdugos de Ahmaud Arbery, pero más vale tarde que nunca", dijo en un comunicado el abogado de la familia, Benjamin Crump.

De acuerdo a USA Today, funcionarios locales y líderes de la comunidad han admitido que los sospechosos habían permanecido en libertad tras los sucesos debido a un historial de nepotismo y privilegios en las Oficinas del Fiscal de los distritos de Waycross y Brunswick.

El segundo fiscal que se hizo cargo de la investigación, George E. Barnhill, había concluido a principios de abril que no había suficiente evidencia para arrestar a los McMichaels y que los sucesos caían en el marco de legalidad del estado— leyes de defensa propia y de arrestos de ciudadano que permite aguantar a un sospechoso mientras que llegue la policía. Habría comenzado como un arresto ciudadano y, dicen, cuando Arbery “atacó” a los hombres y agarró el arma, se convirtió en un caso de defensa propia, por lo cual dijeron que no veían motivos por arrestar a cualquiera de los tres hombres. Bajo presión de la familia Arbery, el fiscal Barnhill también se recusó del caso debido a que el hijo de Barnhill había trabajado junto a Gregory en la Oficina del Fiscal de Brunswick. Barnhill solicitó a la Oficina del Fiscal General de Georgia que se asignará a otro fiscal al caso.

Un tercer fiscal, Tom Durden, de la Oficina del Circuito Judicial Atlantic, asumió cargos de la investigación este pasado 13 de abril.

Durden había anunciado esta semana su intención de presentar el caso ante un gran jurado, pero el Buró de Investigaciones de Georgia se adelantó este jueves, 7 de abril, al detener a los dos hombres por los delitos de asesinato y asalto agravado.

Pese a las medidas de confinamiento que rigen por la pandemia del COVID-19, ocurrieron algunas protestas para reclamar "justicia" para Arbery este viernes.

Además, el presidente Donald Trump, calificó la muerte del joven como "algo muy triste", mientras que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo haber visto el video, que describió como "absolutamente horrendo".