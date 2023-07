Amazon Prime Day 2023 comienza en solo horas: cómo comprar durante las “ofertas relámpago”

El Amazon Prime Day está aquí.

Lanzado y presentado por primera vez en 2015 para celebrar los 20 años de Amazon en el negocio, Amazon Prime Day se ha convertido en un evento anual de compras muy esperado. Ahora, con una duración de dos días, ofrece grandes descuentos en miles de productos en el mercado de Amazon.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Sin embargo, los expertos advierten a los consumidores sobre las estafas, que a menudo aumentan en frecuencia durante los eventos de ventas importantes. Esto es lo que necesita saber:

¿Cuándo es Amazon Prime Day 2023?

Amazon Prime Day comienza este martes 11 de julio a la medianoche, hora del Pacífico (3 a. m. ET) y termina el miércoles 12 de julio.

¿Necesito una membresía Prime para Amazon Prime Day?

La respuesta corta es sí. Debe ser miembro de Amazon Prime para participar en la venta. El costo de la membresía es de $139 al año.

La membresía viene con entrega gratuita de uno o dos días, y los clientes en algunas ubicaciones también pueden acceder a la entrega el mismo día. Además de la entrega Prime gratuita, la membresía brinda a los clientes acceso a videos, música, juegos, almacenamiento de fotos de Amazon y más, incluida la membresía gratuita de un año al servicio de entrega premium "Plus" de Grubhub y descuentos en medicamentos recetados.

Puede registrarse para una prueba gratuita de 30 días de Amazon Prime, luego de lo cual pagará $14.99 por mes o el monto total anual de $139 por año (más impuestos en algunos estados). Las cuentas Prime se pueden compartir dentro de un hogar, que incluye hasta dos adultos, cuatro adolescentes y cuatro niños.

Las membresías con descuento están disponibles para estudiantes con una cuenta de correo electrónico escolar válida a $69 al año y para aquellos que recibieron asistencia gubernamental calificada, como EBT o Medicaid, a $6.99 al mes.

Cómo comprar en Prime Day

Comparar precios

Si realmente tiene los ojos puestos en artículos específicos, búsquelo en internet para comparar los precios. Según Emilie Ikeda de NBC, un análisis reciente muestra que el evento de ahorro de dos días podría no ofrecer la mejor venta. "Los 10 artículos más populares en Prime Day el año pasado se vendieron a precios más bajos fuera de esos días de oferta", dijo.

Esté atento a las ofertas relámpago

Una forma de encontrar las mejores ofertas en Amazon Prime Day es aprovechar las "Ofertas relámpago", que son descuentos de corta duración que duran un breve período de tiempo y expiran cuando el artículo se acaba o se agota el tiempo.

Puede monitorear Lightning Deals en la página de Amazon Prime Day y serán fáciles de detectar ya que muestran un temporizador de cuenta regresiva al lado del artículo.

Pregúntale a Alexa

El dispositivo Alexa de Amazon se puede usar para notificarle sobre ofertas en artículos en su lista de deseos o productos que ha "guardado para más adelante" en su carrito.

Consejos para evitar estafas y falsificaciones de Amazon Prime Day

Amazon vende muchos de sus propios productos y los de empresas de marca, pero la mayoría de sus listados son de "vendedores externos".

Si bien muchos de esos comerciantes tienen muy buena reputación, algunos venden productos falsos o anuncian ofertas increíbles en algo que puede desear o necesitar, pero resultará en una estafa.

Entonces, si planea aprovechar las ofertas de Prime Day, aquí hay algunos consejos para evitar ser estafado:

Primero, solo haga "clic" en el cuadro de Amazon Prime, eso limitará su exposición en línea a anuncios falsos o fraudulentos.

Evite hacer clic en productos con "sin críticas". Casi todos los artículos a la venta tendrán críticas buenas o malas, si no hay ninguna, considere esa advertencia.

No solo investigues el producto, investiga al vendedor. Busque su nombre en Google junto con la palabra "estafa" y vea lo que la búsqueda podría revelar sobre quejas anteriores sobre el producto y la compañía que lo vende.

Si hay una ortografía extraña, malas descripciones o mala gramática, esa es otra señal de advertencia de que podría estar tratando con un estafador del extranjero.

Por último, si el precio parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Haga algunas compras comparativas para el mismo artículo y si hay una gran diferencia, podría estar tratando con un vendedor que no es legítimo.

También se advierte a los consumidores sobre las estafas de phishing dirigidas a los compradores en línea, a menudo haciéndose pasar por empresas como Amazon y otros minoristas importantes, que aumentan en medio de importantes eventos de ventas como Black Friday y Prime Day, según Better Business Bureau.

El Better Business Bureau recordó a los consumidores que estén atentos a sitios web parecidos, anuncios de redes sociales demasiado buenos para ser verdad, correos electrónicos o llamadas no solicitadas y más cerca de Prime Day y otros eventos de ventas este mes más allá de Amazon.

Scott Knapp, director de prevención de riesgos de compradores a nivel mundial en Amazon, identifica dos estafas que la compañía ha visto en los últimos años en torno a Prime Day: los engaños de membresía Prime y confirmación de pedidos.

El año pasado, por ejemplo, las personas informaron haber recibido llamadas o correos electrónicos no solicitados que decían que había algún problema con su membresía Prime. Luego, se les pidió información de pago, como una tarjeta de crédito y, a veces, también credenciales de inicio de sesión, explicó Knapp, y agregó que Amazon "o cualquier empresa de confianza" no solicitaría esos detalles de esa manera.

Tanto la FTC como Better Business Bureau brindan a los consumidores consejos para evitar estafas durante todo el año. La orientación incluye bloquear mensajes no deseados, no dar información financiera a personas que llaman no solicitadas y verificar los enlaces antes de hacer clic; los sitios web seguros, por ejemplo, tendrán "HTTPS" en la URL, señala Planos, nunca "HTTP".

Eventos de minoristas competitivos e igualación de precios: otras formas de obtener ofertas en Prime Day 2023

Algunos de los minoristas más grandes del país están organizando eventos de ofertas competitivas, incluidos los eventos "Black Friday in July" de Macy's y Best Buy y Target's Circle Week, que comenzó el 9 de julio y dura hasta el 15 de julio. Walmart también ofrece una semana de ofertas Roll Back que comenzó temprano para los miembros de Walmart+.

Wayfair tendrá una venta de liquidación de 72 horas y el evento Gran venta de belleza de verano de Ulta se llevará a cabo hasta el 15 de julio.

Otra forma de obtener algunos ahorros en Prime Day es aprovechar las políticas de igualación de precios que se ofrecen en las principales cadenas minoristas.

Target ofrece coincidencias de precios en la tienda para 27 competidores en línea, incluidos Amazon, Kohls.com y Walmart.com. También puede igualar los precios al comprar en Target.com, pero debe llamar a un número gratuito (800-591-3869) para hacerlo.

Best Buy iguala los precios de las tiendas en línea que venden productos electrónicos, pero se limita a cinco minoristas: Amazon, Crutchfield.com, Dell.com, HP.com y TigerDirect. Sin embargo, Best Buy tiene una política de igualación de precios más generosa para las tiendas minoristas físicas locales. Eso incluye a todos los minoristas dentro de un radio de 25 millas, no solo a los que se especializan en productos electrónicos. Incluso promete igualar los precios ofrecidos en clubes de almacenes como Costco, BJ's y Sam's Club.