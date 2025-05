Reactivan antiguo programa que delega a policía local la aplicación de leyes migratorias

Como parte del impulso del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo deportaciones masivas, la agencia responsable de la aplicación de la ley de inmigración ha revivido y expandido agresivamente un programa de décadas de antigüedad que delega los poderes de aplicación de la ley de inmigración a los departamentos de policía locales y estatales.

En virtud del programa 287(g), encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los agentes de policía pueden interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para su posible deportación.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, el ICE ha expandido rápidamente el número de acuerdos firmados que tiene con agencias policiales en todo el país.

La razón es clara. Esos acuerdos aumentan enormemente el número de personal de aplicación de la ley de inmigración disponible para el ICE, que cuenta con unos 6,000 agentes de deportación, mientras busca cumplir con el objetivo de Trump de deportar a la mayor cantidad posible de las aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Este es un un vistazo a cuáles son estos acuerdos y qué dicen los críticos sobre ellos:

¿Qué es un acuerdo 287(g) y cuál es el beneficio para el ICE?

Estos acuerdos se firman entre un departamento de policía y el ICE, y permiten que la agencia policial realice ciertos tipos de acciones relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración.

Existen tres tipos de acuerdos:

Bajo el "modelo de control en cárceles", los agentes de policía pueden examinar los antecedentes de las personas detenidas en cárceles para buscar violaciones de inmigración.

El modelo de "oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto" autoriza a los policías estatales y locales cumplir con órdenes o solicitudes del ICE sobre inmigrantes mientras están en las cárceles de su departamento.

El "modelo de equipo de trabajo" otorga a los policías locales la capacidad de investigar el estatus migratorio de alguien durante sus deberes policiales rutinarios.

Estos acuerdos fueron autorizados por una ley de 1996, pero no fue hasta 2002 que el gobierno federal realmente firmó uno de estos acuerdos con una agencia local. El primer acuerdo fue con el Departamento de Policía de Florida.

"El beneficio para ICE es que expande la capacidad de hacer cumplir la ley de inmigración en múltiples jurisdicciones", señaló John Torres, quien se desempeñó como director interino del ICE de 2008 a 2009.

Dijo que, al principio de su carrera, fue asignado a la cárcel de Los Ángeles y entrevistaba a cualquier ciudadano extranjero que pasara por ahí para ver si estaban en el país ilegalmente. Pero si una cárcel tiene un acuerdo 287(g) con el ICE, libera a esos agentes en la cárcel para hacer otra cosa.

¿Qué está pasando con estos acuerdos en el gobierno de Trump?

El número de acuerdos firmados ha aumentado considerablemente en los últimos meses.

En diciembre del año pasado, el ICE tenía 135 acuerdos con agencias policiales de 21 estados. Para el 19 de mayo, el ICE había firmado 588 acuerdos con agencias locales y estatales de 40 estados, y está pendiente que se aprueben acuerdos con otras 83 agencias.

Aproximadamente la mitad de los pactos se han realizado en Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis anunció recientemente el arresto de más de 1,100 inmigrantes en una redada orquestada entre funcionarios locales y federales.

Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott también se ha aliado con Trump en materia de inmigración, ocupa el segundo lugar. Otros estados que encabezan la lista son Georgia y Carolina del Norte.

La mayoría de los acuerdos son con departamentos de policía, lo que refleja el hecho de que son en gran medida responsables de administrar las cárceles en Estados Unidos.

Pero otras agencias también han firmado los acuerdos, incluyendo la Guardia Nacional de Florida y Texas, el Departamento de Servicios de Lotería de Florida y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

"La expansión de acuerdos ha sido sin precedentes en términos de velocidad y alcance", señaló Amien Kacou, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles en Florida.

"El ICE bajo el mando del gobierno de Trump ha hecho un esfuerzo en cada estado esencialmente para que cooperen", añadió Kacou.

¿Cuáles son las preocupaciones?

Los inmigrantes, sus abogados y defensores de derechos dicen que estos acuerdos pueden llevar al encasillamiento racial y que no hay suficiente supervisión.

"Si eres un inmigrante, o si pareces un inmigrante o te ves como un inmigrante, es probable que seas detenido aquí en Florida", dijo Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo del Hope Community Center en Apopka, en el centro del estado.

Estas preocupaciones son especialmente graves sobre el modelo de equipo de trabajo, ya que esos modelos permiten a los agentes policiales aplicar la ley de inmigración como parte de su trabajo diario.

Lena Graber, abogada sénior del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, dijo que el gobierno del expresidente Barack Obama eliminó gradualmente el modelo de equipo de trabajo en 2012 después de preocupaciones de que las organizaciones policiales autorizadas bajo él estaban encasillando racialmente a las personas al hacer arrestos.

El primer gobierno de Trump consideró traer de vuelta ese modelo, pero finalmente no lo hizo, señaló. Graber dijo que usando este modelo, los policías locales tienen la mayoría de los poderes de los agentes del ICE.

"Son funcionalmente agentes del ICE", precisó.

Grupos defensores de derechos señalaron que en áreas donde los acuerdos 287(g) están en vigor, las personas que se encuentran en el país ilegalmente son menos propensas a acudir a las autoridades policiales cuando son víctimas o testigos de un crimen por temor a que las autoridades se vuelvan y los arresten en su lugar.

"Esto se trata de encontrar métodos para aterrorizar a las comunidades", comentó Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South. "Crean una aplicación de la ley de inmigración y una aplicación de la ley local que no están capacitados ni son capaces de hacer de manera justa".

Las autoridades federales y las agencias policiales locales niegan esas críticas y mantienen que los agentes actúan en conformidad con las leyes al detener a las personas.

"No hay encasillamiento racial", señaló Jeffrey Dinise, el agente jefe de la Patrulla Fronteriza de Miami, durante una conferencia de prensa reciente junto con funcionarios de Florida y del ICE. Explicó que los policías pueden detener autos después de violaciones de tráfico. Cotejan las placas del auto a través de sistemas de inmigración y pueden ver el estatus legal de la persona, explicó.

Torres también dijo que los agentes de policía locales que operan bajo acuerdos 287(g) no están "solos en una isla". Hay mucha coordinación con los agentes del ICE y con los funcionarios de policía locales.

"No les están pidiendo que operen independientemente", afirmó Torres.

¿Cómo se unen los departamentos policiales?

Los departamentos policiales nominan a agentes para participar en el programa 287(g). Deben ser ciudadanos estadounidenses y pasar una verificación de antecedentes.

En su sitio web, el ICE ha creado plantillas de los formularios que las agencias policiales interesadas en unirse al programa pueden usar.

La capacitación varía. Según el sitio web del ICE, los agentes del "modelo de equipo de trabajo" deben completar un curso en línea de 40 horas que cubre temas como la ley de inmigración, los derechos civiles y cuestiones de responsabilidad. A mediados de marzo, alrededor de 625 agentes habían sido capacitados bajo ese modelo, de acuerdo con el sitio web, aunque ese número probablemente sea mucho mayor ahora, ya que las agencias policiales se están inscribiendo regularmente.

Para el "modelo de control en cárceles", hay una capacitación de cuatro semanas, así como un curso de actualización. El modelo de "oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto" requiere ocho horas de capacitación.

Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse en Nueva York que se enfoca en asuntos de inmigración, dijo que la capacitación siempre ha sido un desafío para el programa 287(g). Es costoso y a menudo una carga para los departamentos pequeños enviar a sus agentes a un centro de capacitación, por lo que la capacitación se ha vuelto progresivamente más corta, señaló.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.