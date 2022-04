Arrestan al vicegobernador de NY por presunto fraude financiero de campaña

El vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin, se entregó a las autoridades para enfrentar cargos relacionados con un fraude financiero de campaña en relación a una contienda previa, dijeron el martes dos personas familiarizadas con el caso.

Benjamin fue acusado de soborno, fraude, conspiración y falsificación de registros en un presunto plan para obtener contribuciones de campaña de un desarrollador de bienes raíces a cambio del acuerdo de que Benjamin usaría su influencia como senador estatal para que una organización sin fines de lucro controlada por el desarrollador obtuviera una subvención de $50,000 de fondos estatales.

Se esperaba que el vicegobernador compareciera en la corte federal de Manhattan el martes por la tarde. Sus abogados no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.

La gobernadora Kathy Hochul, quien apareció en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York el martes sobre un tiroteo en el metro de Brooklyn, dijo que hablaría sobre Benjamin más tarde.

“Tendremos una declaración por ahí. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Estaba haciendo entrevistas con los medios esta mañana. Pero este no es el lugar, lo abordaré muy pronto”, dijo Hochul.

Su arresto se produce después de reportes de que los fiscales federales de Manhattan y agentes del FBI estaban investigando si Benjamin se involucró a sabiendas en un esquema de fraude financiero de campaña. Se emitieron citaciones en relación con la investigación, dijeron en ese momento dos fuentes familiarizadas con el caso.

Los agentes también investigaron si Benjamin ayudó a repartir dinero estatal a los contribuyentes o para sus proyectos como parte del presunto fraude.

Un portavoz del fiscal de Estados Unidos y un portavoz del FBI rechazaron previamente las solicitudes de comentarios de WNBC sobre la investigación de Benjamin.

Un portavoz de la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Benjamin fue nombrado vicegobernador por la gobernadora Kathy Hochul en 2021, poco después de perder una candidatura primaria para la contraloría de la ciudad de Nueva York. Anteriormente se desempeñó como Senador del Estado de Nueva York por el Distrito 30, que está compuesto por Harlem, East Harlem (El Barrio), Upper West Side, Washington Heights, Hamilton Heights y Morningside Heights.

La investigación sobre Benjamin se produjo después de que el FBI arrestara a su recaudador de fondos, Gerald Migdol, en noviembre. Está acusado de estafa electrónica en relación con un presunto esquema de fraude de campaña relacionado con la recaudación de fondos anterior de Benjamin. Un abogado de Migdol no respondió a las solicitudes de comentarios.

Al confirmarse que Benjamin estaba siendo investigado, la oficina del vicegobernador remitió las preguntas a un comunicado de prensa del 19 de noviembre emitido en el momento del arresto de Migdol en el que dijo que estaba preparado para cooperar.

"Ni el vicegobernador Benjamin ni su campaña están siendo acusados ​​de ningún delito y están preparados para cooperar plenamente con las autoridades", dijo. "Tan pronto como la campaña descubrió que estas contribuciones se obtuvieron de manera inapropiada, las donaron a la Junta de Finanzas de la Campaña, de conformidad con la orientación obtenida de la CFB".

Los detalles de la investigación fueron informados por primera vez por el Daily News y, posteriormente, por The New York Times.

ESCÁNDALOS POLÍTICOS DE NUEVA YORK

El arresto de Benjamin es solo el último escándalo en el ámbito político de Nueva York.

El expresidente de la Asamblea de Nueva York, Sheldon Silver, uno de los políticos más poderosos del estado durante décadas antes de ser destituido y enviado a prisión por cargos de corrupción, también cayó en desgracia por mala conducta.

Silver, quien falleció tras las rejas a principios de este año, en un momento fue uno de los tres funcionarios estatales más poderosos de Nueva York. Fue el líder de la Asamblea durante más de dos décadas antes de su abrupto derrocamiento en 2015 luego de que surgieran las acusaciones de corrupción.

Finalmente, fue condenado por un plan que involucraba un tipo de ayuda mutua de favores que ha afectado a Albany durante mucho tiempo. Apoyó la legislación que benefició a los desarrolladores inmobiliarios que conocía. A cambio, refirieron el negocio de impuestos a un bufete de abogados que contrató a Silver, que luego le pagó los honorarios.

Además, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también enfrentó un escándalo político que lo llevó a renunciar en medio de acusaciones de acoso sexual.

Si bien Cuomo renunció el año pasado, parece que está contemplando un regreso político y planteando la posibilidad de que pueda postularse para su trabajo anterior solo seis meses después de que renunció en medio de acusaciones de acoso sexual.

Cuomo pronunció un discurso estilo campaña en marzo ante una audiencia amistosa de unas 100 personas en el Bronx, donde enmarcó su caída del poder como un descontrol de “cancelar la cultura”.

Cuando se le preguntó después de su discurso si se postularía para el cargo, Cuomo dijo a los periodistas que está "abierto a todas las opciones". También comentó sobre una encuesta reciente que lo mostró competitivo en una primaria hipotética de Nueva York, y dijo que los resultados le parecieron "gratificantes, pero nunca he vivido de acuerdo con las encuestas".

A continuación se muestra una lista de otros funcionarios de alto rango de Nueva York que renunciaron o se enfrentaron a la cárcel a raíz del escándalo:

17 de octubre de 1913: en la historia del estado, solo un gobernador ha enfrentado cargos. William Sulzer, el 39° gobernador de Nueva York, había estado en el puesto menos de un año antes de ser acusado de no reportar miles de dólares en contribuciones de campaña y mezclar fondos de campaña con fondos personales. Fue condenado por un tribunal especial y destituido de su cargo el 17 de octubre de 1913.

22 de diciembre de 2006: el Contralor del Estado de Nueva York, Alan Hevesi, renuncia y se declara culpable de un delito grave de defraudar al gobierno; los cargos posteriores dan como resultado una sentencia de prisión.

12 de marzo de 2008: el gobernador Eliot Spitzer anuncia su renuncia, a partir del 17 de marzo, luego de ser visto en una operación de prostitución en Washington, DC. (Su sucesor, David Paterson, tuvo varios escándalos propios, incluidas acusaciones de perjurio, manipulación de testigos e incluso rumores de aventuras sexuales y drogas que nunca se probaron, pero que no llevaron a su renuncia).

18 de julio de 2008: el líder de la mayoría del Senado del estado de Nueva York, Joseph Bruno, renuncia a su escaño en el Senado, luego de renunciar como líder del Senado el 24 de junio, en medio de cargos federales de corrupción; más tarde condenado por dos delitos graves. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló su condena; un nuevo juicio posterior resultó en la absolución.

20 de junio de 2011: el exrepresentante estadounidense Anthony Weiner, una vez una estrella en ascenso en el Partido Demócrata que sirvió casi 12 años en el Congreso, tuvo una dramática y sórdida caída en desgracia después de que envió una foto lasciva de sí mismo a través de Twitter en 2011 y renunció después de que salió a la luz el comportamiento.

30 de enero de 2015: el presidente de la Asamblea del estado de Nueva York, Sheldon Silver, renuncia como presidente, a partir del 2 de febrero, luego de su arresto por cargos federales de corrupción. Más tarde ese año, es condenado por siete cargos. Aunque esa condena fue anulada, fue condenado nuevamente en un juicio posterior. Actualmente se encuentra en una prisión federal.

11 de mayo de 2015: Dean Skelos renuncia a su cargo como líder de la mayoría del Senado del estado de Nueva York, una semana después de su arresto por cargos federales de corrupción junto con su hijo. Más tarde ese año, fue condenado y perdió automáticamente su escaño. Un tribunal de apelaciones anuló su condena, pero fue declarado culpable nuevamente en un nuevo juicio. El año pasado salió de prisión para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario tras dar positivo por COVID-19.

7 de mayo de 2018: el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, renuncia horas después de que The New Yorker publicara un artículo que detalla las denuncias de abuso físico.