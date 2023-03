Asesino de Robert F. Kennedy Sirhan no saldrá de la cárcel después de todo

SAN DIEGO, California. - Un panel de California negó el miércoles la libertad condicional al asesino de Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, diciendo que el prisionero de 78 años aún no sabe qué lo llevó a dispararle al senador y candidato presidencial en 1968.

La abogada de Sirhan, Angela Berry, cuestionó eso, diciendo que Sirhan ha demostrado esa conciencia, y sus psiquiatras han dicho durante décadas que es poco probable que reincida o sea un peligro para la sociedad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Hace dos años, una junta de libertad condicional de California diferente había estado de acuerdo con Berry, votando para liberar a Sirhan, pero el gobernador Gavin Newson rechazó la decisión en 2022.

Berry dijo que cree que los nuevos miembros de la junta del miércoles fueron influenciados por Newsom y por los abogados que representan a la viuda de Kennedy y algunos de sus hijos: varios familiares del político asesinado se oponen a la liberación de Sirhan, aunque no todos.

Al rechazar la libertad de Sirhan el año pasado, el gobernador dijo que el prisionero sigue siendo una amenaza para el público y no se ha hecho responsable de un crimen que cambió la historia de Estados Unidos.

“Siento que la junta se inclinó ante los caprichos políticos del gobernador”, dijo Berry después de la audiencia en una prisión federal en el condado de San Diego.

La audiencia de la junta de libertad condicional se produce casi seis meses después de que Berry le pidiera a un juez del condado de Los Ángeles que revocara la negativa de Newsom. El caso está en curso, y Berry dijo que no estaba claro cómo lo afectará la negación del miércoles por parte de la junta.

“Lo encontraron apto para ser liberado la última vez y nada ha cambiado”, dijo Berry. “Continuó mostrando un gran comportamiento”.

En un mensaje de tres minutos y medio reproducido durante una conferencia de prensa realizada por Berry en septiembre, Sirhan dijo que siente remordimiento todos los días por sus acciones. Era la primera vez que la voz de Sirhan se escuchaba públicamente desde una audiencia de libertad condicional televisada en 2011, antes de que California prohibiera las grabaciones de audio o visuales de tales procedimientos.

“Para transformar este peso en algo positivo, he dedicado mi vida a la superación personal, a la tutoría de otros en prisión sobre cómo vivir una vida pacífica que gira en torno a la no violencia”, dijo. “Al hacer esto, me aseguro de que ninguna otra persona vuelva a ser víctima de mis acciones y espero tener un impacto en los demás”.

Sirhan le disparó a Kennedy momentos después de que el senador estadounidense de Nueva York reclamara la victoria en las primarias presidenciales demócratas de California en 1968. Hirió a otras cinco personas durante el tiroteo en el Hotel Ambassador en Los Ángeles.

Sirhan fue originalmente sentenciado a muerte, pero la sentencia fue conmutada por cadena perpetua cuando la Corte Suprema de California prohibió brevemente la pena capital en 1972.

Se le negó la libertad condicional 15 veces hasta 2021, cuando la junta recomendó su liberación.

El hermano menor de Sirhan, Munir Sirhan, ha dicho que su hermano puede vivir con él en Pasadena, California, si obtiene la libertad condicional. Sirhan Sirhan ha renunciado a su derecho a luchar contra la deportación a su Jordania natal.

Berry presentó un recurso de hábeas corpus de 53 páginas para pedirle al juez que dictamine que Newsom violó la ley estatal, que establece que los reclusos deben ser puestos en libertad condicional a menos que representen un riesgo irrazonable para la seguridad pública actual. Las leyes recientes de California también requerían que el panel de libertad condicional considerara que Sirhan cometió el delito a una edad temprana, 24 años, y que ahora es un preso mayor.

Está desafiando la revocación del gobernador como un "abuso de discreción", una negación del derecho constitucional de Sirhan al debido proceso y una violación de la ley de California. Ella también alega que Newsom tergiversó los hechos en su decisión.

La oficina de Newsom se negó a comentar.

Newsom anuló a dos comisionados de libertad condicional que habían descubierto que Sirhan ya no era un riesgo. Entre otros factores, Newsom dijo que el palestino cristiano que emigró de Jordania no ha negado la violencia cometida en su nombre, lo que aumenta el riesgo de que pueda incitar disturbios políticos.

El fallo dividió a la familia Kennedy, y la viuda de RFK, Ethel Kennedy, y varios de los nueve hijos sobrevivientes de Kennedy se opusieron a su libertad condicional.

La audiencia de libertad condicional número 17 de Sirhan está programada para llevarse a cabo en tres años.