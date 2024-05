Violenta confrontación: dramático enfrentamiento entre policía y sospechoso armado

HOUSTON - Un oficial de la Policía de Houston (HPD) se vio obligado a abrir fuego contra un sospechoso tras intenso incidente que sacudió un vecindario del sureste de Houston el miércoles por la mañana.

Según las autoridades, todo comenzó cuando los agentes identificaron a un conductor en un BMW blanco que conducía de manera temeraria a altas velocidades aproximada de 100 mph en el área de West Sam Houston Parkway.

Alarmantemente, el sospechoso tenía a su hija de 5 años a bordo del vehículo antes de emprender la huida.

UPDATE: The suspect was just taken into custody by officers in the 10100 block of Finchwood Lane. He had run from officers and jumped several fences.



Media partners: More info will come in a media briefing at the Lansdale location.#hounews https://t.co/jVhPTYnhNU