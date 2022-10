Bombera embarazada en labor de parto ayuda a mujer atrapada en auto volcado

La bombera Megan Warfield protagonizó un inusual rescate luego de asistir a una mujer que estaba atrapada en un auto volcado en Maryland y, eventualmente, dar a luz a su tercera hija.

En una entrevista en TODAY, Warfield explicó que después de verse involucrada en un accidente entre varios vehículos, se bajó de su auto inicialmente para dirigir el tránsito cuando vio que una mujer estaba atrapada en el auto volcado.

"Me di cuenta de que había alguien atrapado adentro, así que me acerqué. Hice como si gateara y me dije: 'Tienes 9 meses de embarazo, ¿qué estás haciendo?' Así que me retiré un poco, alguien llamó al 911 y yo solo quería sosteniéndola en el lugar", detalló Warfield.

Poco después, llegó su novio, Joshua Daugherty, quien formó parte del grupo de paramédicos que llegó a la zona para terminar el rescate, y le dijo que fuera al hospital Johns Hopkins en Baltimore para que la revisaran.

Fue allí cuando se dio cuenta que estaba en plena labor de parto como consecuencia del accidente.

"Cuando la adrenalina se calmó un poco, comencé a temblar y a tener algunos calambres abdominales y mi novio me dijo 'Creo que definitivamente (debes ir al hospital)'", añadió la bombero.

Casi 24 horas después, Warfield ya tenía en sus brazos a Charlotte. Funcionarios y departamentos de bomberos de la zona felicitaron a Warfield por su acto heroico al describirla como "una verdadera servidora público".