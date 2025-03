Cámara Baja censura al representante Al Green por protestar en discurso de Trump

HOUSTON - La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de censurar al congresista demócrata de Texas, Al Green, tras su protesta durante el discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso a principios de esta semana.

La votación fue 224-198, con 10 demócratas que se unieron a todos los republicanos para votar a favor de la resolución de censura. Green votó presente. Durante la votación, Green se sentó solo en el pasillo central.

Tras la votación, Green tendrá que permanecer de pie en el pozo de la Cámara de Representantes mientras el presidente Mike Johnson, republicano de Laos, le lee la resolución de censura. Desde el primer mandato de Trump, Green, un progresista declarado, ha presentado en repetidas ocasiones resoluciones para impugnar a Trump, y ha amenazado con hacerlo de nuevo este año.

La censura contra Green fue presentada por el representante Dan Newhouse, republicano de Washington. Un esfuerzo demócrata para presentar la resolución de censura fue rechazado el miércoles en una votación 209-211.

¿Por qué fue expulsado Al Green?

Durante el discurso de Trump el martes por la noche, Green se levantó de su asiento y comenzó a gritar en señal de protesta. Otras voces se escucharon en la sala, pero fue él quien recibió una advertencia directa del presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre la necesidad de mantener el orden.

Al no acatar la advertencia, Johnson ordenó al sargento de armas retirar a Green del recinto. Más tarde, el congresista declaró que estaba consciente de las posibles consecuencias de su acto, pero lo consideraba un "asunto de conciencia".

Este fue el momento en que lo sacaron.

¿Qué significa una censura en la Cámara de Representantes?

La censura es una reprimenda oficial que expresa la desaprobación de la Cámara de Representantes hacia la conducta de un legislador. Aunque no implica la expulsión, sí conlleva una sanción pública.

Para aprobarse, la censura debe recibir el voto de la mayoría. Si es aprobada, el congresista censurado deberá pararse en el centro de la Cámara mientras el presidente del órgano legislativo lee en voz alta la resolución.

En los últimos años, otros legisladores han sido censurados, incluidos Paul Gosar en 2021, así como Adam Schiff, Rashida Tlaib y Jamaal Bowman en 2023.

Green, miembro del Caucus Negro del Congreso, dijo el miércoles que tuvo el "privilegio de ir a la cárcel" con el fallecido icono de los derechos civiles y exrepresentante John Lewis, de quien dijo que le enseñó la importancia de la protesta pacífica.

"Así que no estoy enfadado con el orador. No estoy enfadado con los funcionarios. No estoy enfadado con los miembros que van a presentar las mociones o la resolución sancionadora. Sufriré las consecuencias", dijo Green. "Pero debo añadir esto, lo que hice fue de corazón. La gente está sufriendo y yo hablaba de Medicaid, no me limité a decir que no tenéis un mandato. Dije que no tienes un mandato para recortar Medicaid".

"Lo hice de corazón y sufriré las consecuencias que sean", añadió. "Pero la verdad es que lo volvería a hacer".

El último miembro de la Cámara Baja en ser censurado fue otro miembro progresista del Caucus Negro, el exrepresentante Jamaal Bowman, demócrata de Nueva York, el 7 de diciembre de 2023. Fue censurado por activar una alarma de incendio en un edificio del Capitolio cuando no había ningún incendio u otra emergencia; Bowman fue destituido el año pasado en las primarias demócratas y ha insistido en que la activación de la alarma fue un accidente.

Parte de esta nota fue escrita originalmente en inglés por Kyle Stewart y Scott Wong para NBC News.