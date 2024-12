Cámara Baja rechaza intentos de los demócratas para publicar el informe ético de Matt Gaetz

WASHINGTON - La Cámara de Representantes frustró el jueves los esfuerzos de los demócratas para publicar el esperado informe ético sobre el exrepresentante Matt Gaetz, lo que deja aún más en la incertidumbre el destino de cualquier resolución de la investigación que lleva años sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Las votaciones, que se llevaron a cabo casi en líneas partidistas, se produjeron después de que los demócratas habían estado presionando para que se publicaran los hallazgos, a pesar de que el republicano de Florida abandonó el Congreso y se retiró como candidato del presidente electo Donald Trump para fiscal general.

Los republicanos han argumentado que cualquier investigación del Congreso sobre Gaetz terminó cuando renunció a la Cámara Baja. El presidente de ese cuerpo, Mike Johnson, también solicitó que el comité no publicara su informe, diciendo que sería un precedente terrible.

Si bien en el pasado se han publicado informes de ética después de la renuncia de un miembro, es extremadamente raro.

Poco antes de que se llevaran a cabo las votaciones, el representante Sean Casten, demócrata por Illinois, que presentó uno de los proyectos de ley para obligar a la publicación del informe, dijo que si los republicanos la rechazaban, habrían "logrado ocultar acusaciones creíbles de mala conducta sexual bajo la alfombra". Gaetz ha negado repetidamente las acusaciones.

El jueves por la mañana, el Comité de Ética se reunió para analizar el informe de Gaetz, pero no tomó ninguna decisión, y en un breve comunicado afirmó que el asunto todavía se estaba discutiendo. No está claro si el documento verá la luz algún día, ya que a los legisladores sólo les quedan unas semanas antes de que comience una nueva sesión del Congreso.

Es la culminación de semanas de presión sobre los cinco republicanos y cinco demócratas del Comité de Ética, que en su mayoría trabajan en secreto mientras investigan acusaciones de mala conducta contra legisladores.

El estado de la investigación de Gaetz se convirtió en una incógnita el mes pasado, cuando éste renunció abruptamente al Congreso tras el anuncio de Trump de que quería a su aliado en el gabinete. Es una práctica habitual que el comité ponga fin a las investigaciones cuando los miembros del Congreso se van, pero las circunstancias que rodearon a Gaetz eran inusuales, dado su papel potencial en la nueva administración.

El representante Michael Guest, republicano de Mississippi y presidente del comité, dijo el miércoles que ya no existe la misma urgencia para publicar el informe dado que Gaetz dejó el Congreso y se hizo a un lado como la elección de Trump para dirigir el Departamento de Justicia.

"He sido firme en eso. Ya no es miembro. Ya no será confirmado por el Senado porque retiró su nominación para ser fiscal general", expresó Guest.

El informe de Gaetz también ha provocado tensiones entre los legisladores del comité bipartidista. La representante por Pensilvania Susan Wild, la demócrata de mayor rango en el panel, reprendió públicamente a Guest el mes pasado por describir erróneamente una reunión anterior ante la prensa.

Gaetz ha negado haber actuado mal y dijo el año pasado que la investigación separada del Departamento de Justicia contra él por acusaciones de tráfico sexual que involucraban a niñas menores de edad terminó sin cargos federales.

Su antiguo aliado político Joel Greenberg, un compañero republicano que se desempeñó como recaudador de impuestos en el condado Seminole de Florida, admitió como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en 2021 que pagó a mujeres y a una menor de edad para que tuvieran relaciones sexuales con él y otros hombres.

Los hombres no fueron identificados en los documentos judiciales cuando se declaró culpable. Greenberg fue sentenciado a fines de 2022 a 11 años de prisión.