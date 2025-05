Así eran los encuentros sexuales organizados por Sean “Diddy” Combs, según su exnovia

NUEVA YORK -- La exnovia de Sean “Diddy” Combs, la cantante de R&B Cassie, subió al estrado de los testigos en su juicio por tráfico sexual el martes, un día después de que los fiscales mostraran al jurado un video del magnate de la música golpeándola en un hotel en 2016.

Durante su testimonio, Cassie pidió varias pausas para respirar hondo. La artista está embarazada de su tercer hijo.

El testimonio de Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, es central en los intentos de los fiscales de retratar a Sean “Diddy” Combs como alguien que utilizó su estatus de poderoso ejecutivo para orquestar un imperio desviado de explotación, obligando a las mujeres a asistir a fiestas sexuales abusivas a las que él llamaba "freak-offs" y volviéndose violento si se negaban.

Los abogados del tres veces ganador del Grammy argumentan que, aunque podía ser violento, Sean “Diddy” Combs nunca incurrió en tráfico sexual ni crimen organizado, y declararon al jurado que los actos sexuales fueron consensuados. Sean “Diddy” Combs, de 55 años, se declaró no culpabl de los cinco cargos en su contra. Los testimonios en el juicio comenzaron el lunes.

¿Qué dijo Cassie sobre Sean "Diddy" Combs?

Cassie Ventura dijo que los encuentros casuales, en los que era obligada a tener sexo con desconocidos y orgías, se convirtieron en su trabajo "y no había tiempo para nada más".

"Eran días enteros consumiendo drogas y alcohol, teniendo sexo con un desconocido", declaró ante el tribunal. "Eran 36, 48, 72 horas; el más largo fue de cuatro días".

Los encuentros casuales eran para su entonces pareja más importantes que su carrera musical, explicó. Ventura contó que grabó cientos de canciones a pesar de solo haber lanzado un álbum de estudio.

Ella tenía 22 años cuando Combs le pidió por primera vez que participara en esas fiestas sexuales y dijo que lo hizo porque estaba "confundida, nerviosa, pero también lo quería mucho".

Los encuentros casuales eran las fiestas sexuales tan bien organizadas que, según ella, surgían del interés de Combs por el voyeurismo. Eran tan bien organizados que contrataban un acompañante y "para poder actuar para Sean", dijo Cassie.

Los escalofriantes detalles de la demanda

Cassie demandó a Sean “Diddy” Combs en 2023 alegando años de abuso. Se conocieron en 2005, cuando ella tenía 19 años y él 37. Él la fichó para su sello discográfico Bad Boy Records y, a los pocos años, empezaron a salir.

Un video de vigilancia hecho público el año pasado mostró a Sean “Diddy” Combs golpeándola en un hotel de Los Ángeles en 2016. CNN transmitió el video el año pasado, lo que llevó a Combs a disculparse. El video, que se mostró al jurado el lunes, muestra a Sean “Diddy” Combs vestido solo con una toalla blanca, golpeando, pateando y arrastrando a Cassie por el pasillo de un hotel.

Israel Florez, exagente de seguridad del hotel, testificó el lunes que se topó con Combs mientras respondía a una llamada sobre una mujer en apuros y lo encontró sentado en una silla con una mirada diabólica. Florez dijo que Combs le ofreció un fajo de billetes y le dijo: "No se lo digas a nadie".

Florez dijo que rechazó el dinero y le dijo a Sean “Diddy” Combs: "No quiero tu dinero. Vuelve a tu habitación".

El martes por la mañana, el juicio se reanudó con el abogado de Combs interrogando a Daniel Phillip, un stripper que afirma haber recibido dinero para tener relaciones sexuales con Cassie mientras Sean “Diddy” Combs observaba. Phillip testificó el lunes que dejó de ver a la pareja después de que Sean “Diddy” Combs agrediera a Cassie.

El abogado defensor, Xavier Donaldson, mencionó las declaraciones previas de Phillip a la fiscalía federal al intentar demostrar inconsistencias en su relato de los hechos. Donaldson finalizó su contrainterrogatorio tras sugerir que Phillip se había enamorado de Cassie y quería aislarla de Sean “Diddy” Combs para poder tener una relación romántica con ella. Phillip lo negó, pero admitió: "Me sentía atraído por ella. Si alguna vez me diera la oportunidad de salir con ella, sin duda lo habría hecho".

Las acusaciones de la Fiscalía

En las declaraciones de apertura del lunes, la fiscal federal adjunta Emily Johnson dijo que Sean “Diddy” Combs golpeaba a Cassie con frecuencia y con poca provocación y amenazó con arruinar su carrera musical al publicar videos de ella participando en actos sexuales con acompañantes masculinos durante los encuentros que él organizaba.

Johnson afirmó que Sean “Diddy” Combs explotó sexualmente y golpeó a otras mujeres, incluyendo a una mujer identificada solo como Jane, a quien Combs está acusado de agredir después de que ella lo confrontara por los "encuentros casuales".

La demanda de Cassie contra Sean “Diddy” Combs se resolvió en cuestión de horas, pero fue seguida por docenas de demandas legales similares y desencadenó una investigación criminal.

Un abogado de Combs, Teny Geragos, informó al jurado que quienes lo acusaban buscaban su dinero, y agregó que los jurados podrían pensar que es un "imbécil" y no aprobar sus "relaciones sexuales pervertidas", pero que "no está acusado de ser un imbécil".

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que lo declaren públicamente, como lo ha hecho Cassie.

Los cargos que enfrenta el rapero

El juez Arun Subramanian se inclina a acceder a la solicitud de los medios de comunicación para ver lo que un abogado defensor describió como videos pornográficos que se mostrarán al jurado como prueba en el caso. Sin embargo, les da a las partes un día más para presentar sus argumentos al respecto.

Combs enfrenta cinco cargos penales: uno por conspiración para cometer crimen organizado; dos por tráfico sexual mediante la fuerza, fraude o coerción; y dos por transporte para ejercer la prostitución. Combs ha negado rotundamente las acusaciones en su contra.

El artista ha estado encarcelado en Brooklyn desde su arresto en septiembre del año pasado. De ser declarado culpable, podría recibir una pena de entre 15 años y cadena perpetua.