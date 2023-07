“Cazador de extraterrestres” encuentra creíble testimonio de ovnis; predice encubrimiento del gobierno

Los extraterrestres invadieron la conversación del Capitolio el miércoles.

Entonces, ¿qué saldrá de eso?

“Eso se llama una historia de portada”, dijo a NBC Derrel Sims, un investigador extraterrestre conocido como el “Cazador de extraterrestres”. “Va a ser bueno y te va a gustar. Va a ser plausible.

Incluso una historia de portada plausible puede no aplacar a los legisladores y al público después de que un denunciante testificara ante el Congreso que Estados Unidos probablemente ha estado al tanto de la actividad "no humana" durante casi un siglo y tiene un programa para realizar ingeniería inversa de fenómenos aéreos no identificados, o UAP, el término oficial del gobierno para el acrónimo más familiar OVNI.

El mayor retirado David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, y Ryan Graves y David Fravor, dos ex pilotos de combate con experiencia en UAP, comparecieron ante el subcomité de seguridad nacional del Comité de Supervisión de la Cámara el miércoles.

“Descubrí que los tres eran creíbles”, dijo Sims, citando en particular el riesgo que asumió Grusch de perder su carrera y autorización al hacer pública la información.

Grusch dijo que se le negó el acceso a un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas de UAP que había estado en curso durante varias décadas. Graves explicó cómo los UAP que ha encontrado en misiones de entrenamiento son un problema de seguridad de vuelo. Fravor relató su avistamiento de UAP en 2004 frente a la costa de California.

“Cuando miras a personas profesionales como estos pilotos y otros, estas personas no cometen errores como ese”, dijo Sims. “Eso no es un error. Han visto todo. Y ahora están viendo algo que no se ajusta a la norma en ningún sentido de la palabra”.

Sims ha hecho carrera investigando fenómenos que no se ajustan a la norma. Con 38 años de experiencia en el campo, el ex policía militar y agente de la CIA es un experto en abducciones extraterrestres y ovnis, según la biografía en su sitio web. Entre los aspectos más destacados de la carrera de Sims que figuran en su sitio web se encuentran el descubrimiento de supuestos implantes extraterrestres en el cuerpo humano y rastros de fluorescencia extraterrestre después del contacto con un humano.

Un exmilitar dijo que el Pentágono tiene restos de varias naves alienígenas. Aquí todos los detalles. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

En cuanto a los encuentros descritos por los tres ex militares durante el testimonio, Sims se pregunta por qué no se presentó evidencia adicional durante la audiencia.

“Es bueno que se presentaran y contaran la historia, pero ¿saben todos ustedes que estos aviones tienen cámaras? Todo esto está registrado”, dijo Sims. “Esa es la parte que falta en su historia. El piloto dijo esto, ellos dijeron aquello. Bueno, eso es genial. ¿Por qué los militares simplemente no le permitieron tener las imágenes de la película, traerlas y mostrárselas al Congreso? No va a pasar."

Sims dijo que el gobierno ha mantenido en secreto los UAP con fines militares.

“Digamos que teníamos esa tecnología, la volvimos a diseñar o estamos trabajando en ella, y lo estamos. ¿Quieres que los chinos realmente sepan eso? Sims dijo. “Eso no sería una buena idea. Esa es una mala idea. Es mejor dejarlo en el ámbito del interés público. Platillos de tablones, globos, globos meteorológicos, gas de pantano y cosas así”.

La audiencia del Congreso se llevó a cabo en medio de una creciente demanda de que el gobierno sea más comunicativo sobre su inteligencia UAF. Pero Sims dijo que la información nunca estará disponible para el público.

“Nunca van a revelar esa información”, dijo Sims. "Eso no va a pasar. Puede enviar el comité del Congreso más grande que desee del Congreso, enviarlo al Área 51 si lo desea. Un presidente [Bill Clinton] lo intentó hace mucho tiempo”.

Sims aplaudió el esfuerzo del Congreso y dijo que están en el camino correcto, pero no cree que aquellos que ocultan inteligencia extraterrestre proporcionen a los legisladores o al público la evidencia o la verdad que buscan.

“El comité del Congreso eventualmente obtendrá una historia de portada, y será buena”, dijo Sims. “Han estado esperando. Tienen media docena de ellos. ¿Qué sabor te gusta?”

El gobierno de EEUU investiga más de 600 reportes de Ovnis, pero por ahora descarta que se trate de actividad extraterrestre. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo