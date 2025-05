Muere Charlie Rangel, excongresista neoyorquino de Harlem

NUEVA YORK -- El excongresista neoyorquino y líder de los derechos civiles Charlie Rangel falleció a los 94 años, según ha informado nuestra cadena hermana NBC New York.

Su familia confirmó la muerte en una declaración proporcionada al City College de Nueva York, según un portavoz de la universidad, donde Rangel se desempeñó como estadista residente desde que dejó el Congreso.

Conocido antiguamente como el "León de la Avenida Lenox", Rangel, de voz grave y franco, fue representante del actual distrito congresional 13 de Nueva York, en Harlem, de 1971 a 2017. Al jubilarse, era el segundo congresista con mayor antigüedad en la Cámara de Representantes. Sus 46 años como congresista lo situaron en el décimo puesto en la historia de Estados Unidos hasta 2025.

Rangel fue el último superviviente de la llamada "Banda de los Cuatro", un grupo que incluía a algunos de los hombres negros más poderosos del estado. Este grupo también incluía al exalcalde de la Ciudad de Nueva York, David Dinkins, al senador estatal Basil Paterson y al presidente del condado de Manhattan, Percy Sutton.

"A través de nuestras numerosas conversaciones y colaboraciones a lo largo de los años, su guía, apoyo y fe ayudaron a impulsar iniciativas legislativas como el Metro de la Segunda Avenida, que se expandió durante su mandato, y la Iniciativa de Infraestructura Laboral Charles B. Rangel, que ayudé a establecer como un homenaje duradero a su legado como defensor de la creación de oleoductos para las generaciones futuras", declaró el representante Adriano Espaillat, quien representa al antiguo distrito de Rangel.

Condecorado con la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura, Rangel sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Siempre decía que comparaba sus días, incluso los más difíciles, con el de 1950, cuando sobrevivió a una herida mientras otros soldados no lo conseguían. Este se convirtió en el título de su autobiografía: "Y desde entonces no he tenido un mal día".

Nacido en Harlem, Rangel abandonó la escuela secundaria y finalmente ingresó a la universidad gracias a la Ley del Soldado, graduándose de la Universidad de Nueva York y de la Facultad de Derecho de St. John's antes de convertirse en fiscal federal adjunto. Posteriormente, sirvió dos mandatos en la Asamblea del Estado de Nueva York, de 1967 a 1971. Posteriormente, desbancó al veterano representante de Harlem, Adam Clayton Powell Jr., en una primaria, camino a su elección al Congreso.

Durante su tiempo en Washington, sirviendo en lo que hoy es el Distrito 13 de Nueva York, Rangel rara vez se rindió ante una batalla. Fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso, se convirtió en decano de la delegación del Congreso de Nueva York y, en 2007, fue el primer afroamericano en presidir el poderoso Comité de Medios y Arbitrios, con jurisdicción sobre programas como el Seguro Social y Medicare. También fue el principal impulsor de la reforma sanitaria del entonces presidente Barack Obama, ahora conocida como Obamacare.

Entre los 40 proyectos de ley y resoluciones que patrocinó y que se convirtieron en ley, se encontraba la "Enmienda Rangel", que ayudó a poner fin al apartheid en Sudáfrica.

"Charlie creía en este país, incluso cuando no cumplía con sus promesas. Y creía en la gente, especialmente en su querido Harlem. Su voz resonó en los pasillos del Congreso, pero su corazón nunca abandonó su hogar", dijo el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se postula a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Tenía ese fuego de Harlem en el corazón y una alegría en el alma que ninguna batalla podía extinguir. Nunca olvidó sus orígenes y nunca dejó de luchar para que este país cumpliera su promesa.

Se retiró del Comité de Medios y Arbitrios en 2010 en medio de una controversia ética, durante la cual un comité de ética de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre 13 cargos de presunta mala conducta financiera y de recaudación de fondos, relacionados con la divulgación de información financiera y el uso de recursos del Congreso.

Fue condenado por 11 infracciones éticas. La Cámara determinó que no había pagado los impuestos de una villa vacacional, había presentado formularios de declaración financiera engañosos y había solicitado indebidamente donaciones para un centro universitario a corporaciones con negocios ante su comité.

La Cámara acató la recomendación del comité de ética de censurarlo, el castigo más grave después de la expulsión. Sin embargo, posteriormente fue reelegido y sirvió en el Congreso hasta 2017.

Rangel se ocupó de sus electores, patrocinando zonas de empoderamiento con créditos fiscales para empresas que se instalaran en zonas económicamente deprimidas y promotores de viviendas para personas de bajos ingresos.

"Siempre he estado comprometido con la lucha por los más necesitados", declaró Rangel en 2012 al anunciar su candidatura a la reelección. Pocos podían olvidar a Rangel después de oírlo hablar. Su distintiva voz grave y su irónico sentido del humor eran una combinación memorable.

Su voz, una de las más liberales de la Cámara de Representantes, se alzó con fuerza en su oposición a la guerra de Irak, a la que calificó de "impuesto de muerte" para los pobres y las minorías. En 2004, intentó poner fin a la guerra presentando un proyecto de ley para reiniciar el servicio militar obligatorio. Los republicanos lo desmintieron y sometieron el proyecto a votación, e incluso Rangel votó en contra.

Un año después, la disputa de Rangel sobre la guerra se tornó profundamente personal con el entonces vicepresidente Dick Cheney. Rangel dijo que Cheney, quien tenía antecedentes de problemas cardíacos, podría estar demasiado enfermo para desempeñar su cargo.

"Me gustaría creer que está enfermo en lugar de ser simplemente malo y malvado", dijo Rangel. Tras varios ataques verbales similares, Cheney contraatacó, diciendo que Rangel estaba "perdiendo la cabeza".

Tras dejar la política, lanzó la Iniciativa Rangel para la Fuerza Laboral de Infraestructura en el City College, con el objetivo de impulsar empleos en infraestructura en el Alto Manhattan y El Bronx, según declaró la universidad.

"Me destroza el corazón el fallecimiento de un león de Harlem", declaró el reverendo Al Sharpton, quien contó que conoció a Rangel en su adolescencia. "Charlie era un verdadero activista: marchamos juntos, fuimos arrestados juntos y pintamos casas de crack juntos… Ahora nos corresponde a nosotros retomar la antorcha que Charlie Rangel llevó durante décadas para luchar por nuestras comunidades, avanzar por el camino de la justicia y superarnos".

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, calificó a Rangel como "un gigante, tanto en Harlem como en la política estadounidense".

"Sirvió con un ingenio y una valentía inigualables y una fe inquebrantable en el poder del gobierno para cambiar vidas. Es especialmente doloroso perderlo el Día de los Caídos". "Fue un orgulloso veterano de la Guerra de Corea, cuyo patriotismo se manifestó no solo en el campo de batalla, sino también en toda una vida de lucha por los trabajadores en el Congreso", dijo Adams, y agregó: "Me siento muy honrado de haberlo conocido como amigo e inspiración".

Deepty Hajela y Cedar Attanasio, de The Associated Press, contribuyeron a este informe.