Chicago Sports Alliance donará $300,000 para apoyar a víctimas de masacre escolar

CHICAGO – Chicago Sports Alliance, colaboración que unifica a los equipos de Chicago Bears, White Sox, Blackhawks, Bulls y Cubs junto con el apoyo de la Fundación Robert R. McCormick, anunciaron este sábado que donará $300,000 a la Fundación Sandy Hook Promise y al Robb School Memorial Fund para apoyar a las víctimas de la masacre escolar en Uvalde, Texas.

“Veintiún sonrisas se perdieron en Uvalde, Texas. Unos días antes, 10 sonrisas se perdieron en Buffalo. Y desafortunadamente, en nuestra ciudad se pierden muchas sonrisas por el mismo problema. Es nuestra responsabilidad de hacer más por aquellas vidas inocentes perdidas. Estamos comprometidos en hacer la diferencia a través de los recursos en nuestro poder para resolver la epidemia de la violencia de armas. Las vidas dependen de ella. Esto no es un juego”, expresó el Chicago Sports Alliance en una declaración escrita.

Cabe señalar que los $300,000 vienen de la aportación de $50,000 que hará cada equipo que forma parte de la alianza.

El dinero beneficiará a la Fundación Sandy Hook Promise, una organización no lucrativa nacional cuya misión es dar fin a los tiroteos en las escuelas y crear cambios culturales que evitan que los niños sigan siendo víctimas de violencia y de otros actos dañinos. También beneficiará el fondo oficial en el First State Bank of Uvalde para apoyar a las familias de las víctimas de la masacre escolar en Uvalde.

Localmente, el Chicago Sports Alliance ha donado millones de dólares a diferentes organizaciones no lucrativas e instituciones educativas que apoyan en solucionar el problema de la violencia de armas en Chicago. Si deseas conocer más sobre la alianza, haz clic aquí.

Para conocer más sobre cómo puedes ayudar directamente a las familias de las víctimas de la masacre escolar en Uvalde, Texas, haz clic aquí.