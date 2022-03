Contagiosa maternidad: 15 bomberos se vuelven papás en la misma ciudad en un año

En una serie de publicaciones en las redes sociales inspiradoras de mensajes tiernos, el Distrito de Bomberos de Chino Valley compartió que 15 de sus bomberos dieron la bienvenida a nuevos bebés con meses de diferencia.

Los sonrientes padres posaron con sus hijos frente a un camión de bomberos de Chino Valley en las adorables tomas. En el momento en que se tomaron las fotos, los bebés tenían entre 3 semanas y 12 meses de edad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Muchos de nuestros bomberos se convirtieron en padres primerizos durante los tiempos difíciles que todos enfrentamos durante la pandemia", decía el pie de foto.

Si bien muchos expertos creían que habría una explosión de la natalidad durante el primer año de la pandemia de COVID-19, en realidad hubo una disminución en las tasas de natalidad según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Pero es posible que la disminución en las tasas de natalidad no esté directamente relacionada con la pandemia.

Desde 2008, los nacimientos en Estados Unidos han disminuido todos los años, excepto en 2014. Pero los expertos aún creen que pronto habrá una oleada de nacimientos y el Distrito de Bomberos de Chino Valley puede ser prueba de ello.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.