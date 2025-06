Un ciberataque a UNFI provoca escasez en Whole Foods; afecta todo el país

Un ciberataque a un importante distribuidor de alimentos orgánicos ha dejado los estantes vacíos en las tiendas Whole Foods de todo el país.

La empresa, United Natural Foods Inc. (UNFI), con sede en Rhode Island, es una de las distribuidoras de alimentos orgánicos más grandes del país y un socio importante de Whole Foods. El 5 de junio, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), tuvo conocimiento de un ciberataque y desconectó algunos de sus sistemas, lo que dificultó su capacidad para distribuir pedidos a los clientes.

Un portavoz de United Natural Foods se negó a compartir detalles sobre el ciberataque, afirmando que se trataba de una operación en curso. Sin embargo, este se produce tras una serie de ciberataques en los que una conocida banda de cibercriminales ha estado atacando a importantes clientes minoristas con ransomware, inutilizando sistemas clave mientras los hackers exigen el pago.

En tanto, un portavoz de Whole Foods se disculpó por las molestias y afirmó que la empresa está trabajando para reabastecer los estantes rápidamente, pero se negó a responder preguntas específicas.

Dos empleados de Whole Foods, quienes no estaban autorizados por la empresa a hablar con la prensa sobre el incidente, declararon a NBC News que la escasez era significativa.

“Está afectando las operaciones de forma muy significativa”, declaró un empleado de un Whole Foods en Sacramento. “En algunos lugares, ni siquiera hay productos en los estantes. Los envíos que recibimos no son los que necesitamos, o bien los necesitábamos, pero es demasiada cantidad de un solo producto porque UNFI no puede comunicarse con las tiendas para obtener los pedidos adecuados”.

Un empleado de Whole Foods en Carolina del Norte comentó: “Tuvimos que cerrar nuestra estación de sándwiches el martes porque no nos entregaron pan. Mi tienda casi se quedó sin bolsas de basura el otro día”.

El portavoz de UNFI indicó que no había un plazo claro para la normalización de la distribución, pero que el jueves comenzaron a reactivar gradualmente algunos sistemas. John Braley, director del Centro de Intercambio y Análisis de Información sobre Alimentos y Agricultura, una organización sin fines de lucro dedicada a la asesoría en ciberseguridad para la industria alimentaria y agrícola, afirmó que la complejidad de la cadena de suministro de alimentos implica que, si una empresa se ve repentinamente afectada por un ciberataque, puede tener consecuencias que impidan que los alimentos lleguen a los clientes.

“Para un producto alimenticio estándar, moderadamente procesado, que se encuentra en un gran supermercado, pueden estar involucradas 10 o más empresas en la cadena de suministro. Incluso los productos frescos, como una manzana vendida en un mercado de agricultores, pueden involucrar a varias empresas, como la propia granja, el distribuidor/centro de distribución local y el minorista”, declaró por correo electrónico a NBC News.

Además de Whole Foods, las empresas más pequeñas también se han enfrentado a la escasez debido a la imposibilidad de UNFI de procesar automáticamente los pedidos. La Cooperativa Comunitaria de Alimentos de Bellingham, Washington, informó a sus clientes el lunes en Facebook que, como UNFI es su distribuidor principal, "verán estantes con poco inventario en algunos de nuestros pasillos" y les pidió que limitaran sus compras a dos unidades de cada artículo.

Caitlin Smith, coordinadora de logística de C.R. England, una empresa de transporte y logística, declaró a NBC News que la interrupción del servicio de UNFI ha dejado a su empresa sin poder entregar alimentos refrigerados a un cliente de procesamiento de lácteos.

"Tengo a tres conductores bloqueados debido a todo este desastre de UNFI", dijo.

Los costos del ciberataque terminarán repercutiendo en el consumidor, añadió. "Al final, ustedes y yo, como clientes, terminaremos pagando por esto. Así que tiene un efecto dominó".

Los ataques de ransomware son comunes. Pero una campaña particularmente feroz ha afectado a los principales minoristas en los últimos meses.

Al menos tres importantes minoristas británicos se vieron afectados a principios de este año, entre ellos:

Marks & Spencer, que tuvo que pausar los pedidos en línea durante semanas

Co-op, donde hackers filtraron importantes datos de sus clientes a la BBC

Harrods, que tuvo que restringir el acceso a internet en algunas tiendas.

Google declaró el mes pasado que esos ataques se solapan con los de un grupo poco afiliado al que la industria de la ciberseguridad ha denominado "Araña Dispersa", compuesto principalmente por jóvenes angloparlantes que han dominado la habilidad de engañar a la gente para que les den acceso restringido a internet. El mismo grupo fue acusado de irrumpir en empresas de casinos de Las Vegas en 2023. Google ha comenzado a atacar seriamente a importantes minoristas estadounidenses.

Victoria's Secret también fue víctima de un ciberataque en mayo, aunque no está claro si el mismo grupo fue el responsable.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.